Южноуральские птицефабрики увеличили производство куриных яиц на 3%

Регион входит в топ‑3 по объемам производства этой продукции

Южноуральские птицефабрики в 2024 году увеличили производство куриных яиц на 3,1%, до 1 миллиарда 693,3 миллиона куриных яиц. Челябинская область уверенно удерживает третье место в России по объемам производства яиц, сообщают в пресс-службе Минсельхоза региона.

Достигнутые показатели в птицепроме — результат эффективной работы южноуральских птицефабрик, в частности: «Птицефабрики Челябинской», «Чебаркульской птицы» и магнитогорского птицеводческого комплекса компании «Ситно». На «Птицефабрике Челябинской», где в конце прошлого года ввели в строй два новых птичника и модернизированный инкубаторий, в 2025-м планируют построить еще шесть птичников.

В 2024 году регион инвестировал 655 миллионов рублей в развитие аграрного сектора, а в 2025 году эта сумма увеличилась до 800 миллионов. Средства пойдут на строительство новых птичников, молочных ферм и зернохранилищ.

Модернизация не только увеличивает объемы производства, но и решает проблему дефицита кадров, повышая эффективность работы. Результат — высокая обеспеченность региона яйцами: 498 яиц на человека в год при рекомендуемой норме 260. Кроме этого, «Птицефабрика Челябинская» и компания «Ситно» добровольно зафиксировали цены на яичную продукцию.

Напомним, согласно целевым показателям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» необходимо увеличить производство продукции АПК на 25% к 2030 году.