Южноуральские промышленники заменят импортное оборудование на заводах нефтегазовой отрасли

Это предусматривает совместный проект предприятий «НОВАТЭК» и «Конар»

Компания «НОВАТЭК» и промышленная группа «Конар» намерены реализовать совместный проект по замещению иностранных компетенций при строительстве заводов по производству сжиженного газа, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В ходе рабочей встречи на заводе «Конар» представители ПАО «НОВАТЭК» осмотрели производственные площадки изготовления электродвигателей, в том числе для привода насосного и компрессорного оборудования, криогенной трубопроводной арматуры, а также запчастей для СПГ-оборудования. Промышленная группа «Конар» и ПАО «НОВАТЭК» взаимодействуют с 2017 года, между компаниями заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве в области локализации оборудования для заводов СПГ.

«За этот период мы поставили криогенную трубопроводную арматуру и насосные агрегаты для „Ямал СПГ“ и для „Арктик СПГ 2“. Основываясь на долгосрочных планах по вводу в строй заводов СПГ, мы проинвестировали в создание новой для нас номенклатуры изделий, в том числе построили криостенд с уникальными возможностями, нарастили компетенции своих сотрудников», — отметил директор по развитию АО «КОНАР» Арсений Дикий.

По его словам, предпринимаются все усилия, чтобы предложить заказчикам конкурентоспособный технологичный продукт, для этого активно задействованы все предприятия «Конар» и стратегических партнеров. Одно из актуальных направлений — это сервисное обслуживание и изготовление запасных частей для оборудования зарубежного производства — как для уже поставленного, так и для новых проектов.

Создание СПГ-завода является сложной технической задачей, требующей применения передовых инженерных решений и высокотехнологичного оборудования, по своей сложности процесс работы сопоставим со строительством космического корабля. Российские предприятия уже приступили к освоению производства оборудования для СПГ-заводов, ведутся работы по освоению производства трубопроводной запорно-регулирующей арматуры, насосов, в том числе криогенных насосов отгрузки, материалов мембранных резервуаров хранения сжиженного газа. Наиболее сложной и наукоемкой задачей является освоение производства криогенных теплообменников и компрессорного оборудования для крупнотоннажных проектов.