Центр «Мой бизнес» открыл прием заявок на получение комплексных услуг

По итогам 2023 года такими услугами воспользовались около 3 тысяч представителей МСП

Центр «Мой бизнес» в Челябинской области вновь открыл прием заявок на получение комплексных услуг от центра «Мой бизнес». Данная мера поддержки предназначена для субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе центра, среди действующих сегодня услуг — программа «Готовый продукт» для фермеров, подключение онлайн-касс, курс по настройке таргетированной рекламы и много других, ориентированных на разные запросы предпринимателей.

«Эта мера поддержки показала свою эффективность и вызвала высокий интерес у предпринимателей Челябинской области. По итогам 2023 года комплексными услугами воспользовались порядка 3 тысяч предпринимателей. В этом году мы планируем не сбавлять темп, а также открывать новые возможности для предпринимателей и запускать новые виды услуг», — прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес».

Комплексной услугой можно воспользоваться один раз за два года. Обязательное условие для получения поддержки — регистрация на цифровой платформе МСП.

Консультацию о мерах поддержки можно получить по единому номеру 8-800-350-24-74 или на очной консультации в представительствах центра в городах региона.

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ.