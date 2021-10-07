Южноуральские компании получат субсидии на внедрение отечественной радиоэлектроники

Государство компенсирует до 50% затрат по проектам импортозамещения

В рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» бизнес сможет компенсировать до 4 млрд рублей в год на проекты по внедрению российской продукции, которые планируется реализовать в ближайшие пять лет.

При этом сама компания должна вложить не менее 100 млн рублей и взять на себя обязательство, что доля российской электроники в общем объеме проекта по итогам его реализации составит не менее 70%. За счет федеральных субсидий компании смогут возместить до 50% затрат. Деньги разрешается направить на приобретение продукции и комплектующих, необходимых для ее внедрения, модернизацию производства, переобучение сотрудников.

«Внедрение механизма субсидирования затрат компаниям несет позитивные моменты для развития экономики в целом. Однако порог входа участия в госпрограмму достаточно высокий — 100 млн рублей, то есть заявиться на получение субсидии смогут только очень крепко стоящие на ногах компании малого бизнеса, специализация которых связана с радиоэлектроникой. Но мы понимаем, что, скорее всего, рассчитывать на субсидии смогут только представители среднего и крупного бизнеса», — говорит председатель Челябинского регионального отделения «Опоры России» Артем Артемьев.

По его словам, важно, чтобы в процессе перехода компаний на отечественные образцы радиоэлектроники продукция обеспечивала свою функцию в полной мере, поскольку бизнесу важно сохранить конкурентные преимущества на рынке.