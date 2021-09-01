Южноуральские инвесторы получат поддержку в виде бюджетных вложений в инфраструктуру

Региональные власти развивают перспективные инвестплощадки для реализации новых бизнес-проектов

В Челябинской области формируется нормативно-правовая база с целью внедрения нового механизма поддержки инвесторов — развития необходимой инфраструктуры потенциальной инвестплощадки за счет бюджетных трансферов. В 2020 году правительство РФ запустило такой механизм как бюджетные инвестиции в инфраструктуру для реализации новых инвестпроектов и Челябинская область одна из первых приступила к формированию необходимой нормативной базы, сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Господдержкой смогут воспользоваться инвесторы, которые создают новые объекты или реконструируют уже существующие, а также вкладывают средства в обеспечение инвестплощадок необходимой инфраструктурой на территории Челябинской области. Это могут быть компании, работающие в сельском хозяйстве, строительной отрасли, дорожной сфере, туризме и логистике, осуществляющие добычу полезных ископаемых (за исключением нефти и газа), выполняющие строительство аэропортовой инфраструктуры. А также обрабатывающие производства, компании ЖКХ, транспортной сферы, энергетического комплекса региона. При этом ввод объекта в эксплуатацию должен быть осуществлен инвестором после 1 января 2021 года, объем капиталовложений — не менее 50 млн рублей. Обязательно соглашение о намерении по реализации инвестпроекта.

При соблюдении необходимых условий инвестор может претендовать на направление бюджетных инвестиций в инфраструктуру в разных формах: как в качестве капитальных вложений в объекты госсобственности, так и в виде компенсации затрат на создание инфраструктурных объектов. Компенсировать можно до 100% стоимости инфраструктуры, но не более объема планируемых к отчислению в федеральный бюджет налогов от реализации инвестпроекта.

«Это существенная поддержка инвесторам области. К примеру, бизнес-проект строительства подъездных дорог к ГЦ „Солнечная долина“ оценивается в более 450 млн руб., естественно, бизнес эти деньги даже за 10 лет не заработает, но без дорог существенно снижается туристический поток к объектам рекреации. Помощь в виде бюджетной поддержки на строительство дорог либо компенсации понесенных затрат инвестору в этом случае — необходимость, поскольку в одиночку дороги не проложишь. Со своей стороны мы готовы привлекать деньги коммерческих банков и частных инвесторов в строительство отелей, прокладку канатных дорог, понятно, что дороги будут возводиться не под „пустой“ проект»,— говорит председатель Совета директоров ООО «Горнолыжный центр „Солнечная долина“» Олег Сиротин.

По его словам, развитие внутреннего туризма — одна из приоритетных сфер для частных вложений, но без бюджетной поддержки на развитие необходимой инфраструктуры мало что удастся сделать. Новые условия работы с инвесторами в регионе призваны помочь в реализации перспективных и нужных для области проектов, обеспечив инвестплощадки необходимой инфраструктурой.