Южноуральские экспортеры осваивают новые рынки сбыта

Среди перспективных направлений — Индия, Бразилия и Африка

В Челябинской области растет число предприятий, развивающих внешнеэкономическую деятельность. Общее количество экспортеров с 2019 года увеличилось в полтора раза — до 2,3 тысячи. Компании активно ведут поставки в страны ЕАЭС и Китай, среди перспективных рынков сбыта — Бразилия, Индия, Африка. Об этом рассказали на пресс-конференции о ситуации в экспорте региона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«В 2018 году объем экспорта предприятий МСП Челябинской области составлял 500 миллионов долларов, сейчас — более одного миллиарда долларов, то есть рост в два раза. И это несмотря на влияние пандемии и санкционное давление»,— говорит министр международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев.

По его словам, предприятия региона экспортируют в основном продукцию металлургии, машиностроения, измерительную технику. Последние годы выросли объемы отгрузки сельхозпродукции. Помимо зерна, круп и муки, агрокомплекс региона поставляет за рубеж микрозелень, семечки, товары из конопли.

«На весь мир известны бренды „Макфа“ и „Увелка“. За рубежом многие удивляются, что производство данных муки и макарон расположено у нас, на Южном Урале. А семечки „Джинн“ нашего местного производителя и вовсе поставляют в 100 стран мира»,— уточнил директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко.

Он отметил, что в регионе каждое второе предприятие-экспортер охвачено мерами региональной поддержки. Особый эффект получен от развития выставочной деятельности в странах, куда предприятия хотят поставлять продукцию. Выставочные павильоны Челябинской области уже работают в Узбекистане, Азербайджане, Беларуси. В настоящее время разрабатывается проект по открытию еще одного выставочного павильона в 2025 году. С предпринимателями области обсуждается, в какой стране наиболее эффективным будет его запуск.

Интересные для южноуральских экспортеров рынки — Бразилия, Индия, Иран (в качестве транзитной страны), Африка.

«В 2024 году были переговоры с представителями Бразилии, сам лично ездил в Сан-Паулу. Не буду сейчас называть компании, но ведутся переговоры по поводу локализации зарубежных предприятий в Челябинской области»,— сообщил Дмитрий Глухарев.

Большим и емким рынком для нашего бизнеса остается Китай. При этом развитие более тесного сотрудничества с Индией может внести свои коррективы, поскольку продукция местных компаний является альтернативой китайским товарам во всем мире.