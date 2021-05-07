Южноуральские бизнесмены получили в кредит более 7 млрд рублей по поручительству центра «Мой бизнес»

Треть заемщиков направила финансовую поддержку на развитие оптовой торговли

Более двух тысяч предприятий Челябинской области воспользовались поручительством регионального центра «Мой бизнес» для получения кредитов на развитие. Объем поддержки по поручительству превысил 7 миллиардов рублей, а привлеченные кредитные средства составили порядка 15,5 миллиарда рублей с момента запуска программы поручительства.

Региональный центр «Мой бизнес» может предоставить поручительство до 70% кредита для компаний, зарегистрированных на территории Челябинской области не ранее 6 месяцев. Цель программы — помочь южноуральским предприятиям в доступе к кредитам и лизинговым программам. Общая сумма поручительства не может быть больше 25 миллионов рублей.

«Поручительство по банковскому кредиту — реальный инструмент, который помогает компаниям региона решить множество бизнес-задач. Так, компании „ВССК-технология“ поручительство помогло реализовать новые контракты, Промышленной компании „Анеко“ — приобрести производственное помещение, предприятию „Челябкрансервис“ — завершить разработку новой машины. Эти и другие примеры говорят нам о максимальной эффективности и доступности данной финансовой программы в регионе», — прокомментировала Ирина Пронина, директор департамента привлечения центра «Мой бизнес» Челябинской области.

31% от общего числа поручительств было оформлено для компаний оптовой торговли. На сельское хозяйство пришлось 18%, это второе место. Завершают тройку производственные предприятия — 16% поручительств. Для того чтобы воспользоваться кредитной программой поддержки бизнеса, нужно оставить заявку в банке-партнере центра «Мой бизнес». После одобрения банк самостоятельно связывается с институтом развития.