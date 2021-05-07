Более двух тысяч предприятий Челябинской области воспользовались поручительством регионального центра «Мой бизнес» для получения кредитов на развитие. Объем поддержки по поручительству превысил 7 миллиардов рублей, а привлеченные кредитные средства составили порядка 15,5 миллиарда рублей с момента запуска программы поручительства.
Региональный центр «Мой бизнес» может предоставить поручительство до 70% кредита для компаний, зарегистрированных на территории Челябинской области не ранее 6 месяцев. Цель программы — помочь южноуральским предприятиям в доступе к кредитам и лизинговым программам. Общая сумма поручительства не может быть больше 25 миллионов рублей.
«Поручительство по банковскому кредиту — реальный инструмент, который помогает компаниям региона решить множество бизнес-задач. Так, компании „ВССК-технология“ поручительство помогло реализовать новые контракты, Промышленной компании „Анеко“ — приобрести производственное помещение, предприятию „Челябкрансервис“ — завершить разработку новой машины. Эти и другие примеры говорят нам о максимальной эффективности и доступности данной финансовой программы в регионе», — прокомментировала Ирина Пронина, директор департамента привлечения центра «Мой бизнес» Челябинской области.
31% от общего числа поручительств было оформлено для компаний оптовой торговли. На сельское хозяйство пришлось 18%, это второе место. Завершают тройку производственные предприятия — 16% поручительств. Для того чтобы воспользоваться кредитной программой поддержки бизнеса, нужно оставить заявку в банке-партнере центра «Мой бизнес». После одобрения банк самостоятельно связывается с институтом развития.