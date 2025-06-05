Южноуральские аграрии приобрели свыше 660 единиц сельхозтехники на льготных условиях

Комплекс мер господдержки позволяет своевременно обновлять автопарк

На мерах господдержки агропромышленного комплекса подробнее остановился губернатор Алексей Текслер сегодня, 5 июня, в своем обращении к Законодательному собранию Челябинской области.

«Благодарю наших аграриев за непростой и очень важный труд, за большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Важную роль в этих достижениях играет системная государственная поддержка сектора АПК. В регионе действуют „нулевые“ ставки по ЕСХН. Плюс в прошлом году мы направили на прямую поддержку областного АПК 2,7 миллиарда рублей бюджетных средств», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также благодаря субсидированию из федерального бюджета удалось обеспечить поддержку сельхозпроизводителей льготными кредитами почти на 20 миллиардов рублей. Благодаря этому южноуральские аграрии приобрели 661 единицу техники, а также решили вопросы с нехваткой семян, которые были в начале прошлого года.

Был завершен вводом в эксплуатацию целый ряд инвестпроектов. Компания «Ресурс» в Увельском муниципальном округе завершила строительство нового, самого большого в России комплекса по переработке зерна гречихи мощностью до 60 тысяч тонн в год.

Компания «Ситно» — проекты племенного репродуктора для выведения отечественной породы птицы в Кизильском муниципальном округе и селекционно-семеноводческого комплекса в Агаповском муниципальном округе.

«Проекты племенного репродуктора — это генетика для развития птицеводства. Это чистое импортозамещение. Сегодня вся генетика импортная. Поэтому мы решаем задачи импортозамещения не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны», — считает глава региона.

Еще один важный проект — модернизация птицефабрики «Челябинская». Введены в строй два новых птичника, в этом году будут построены еще шесть. В 2024 году регион произвел 1,7 миллиарда куриных яиц. Регион занимает третье место по этому показателю в стране. Глава региона поставил задачу выйти на производство 2 миллиардов куриных яиц в год.