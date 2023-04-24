ЮУТПП пригласила к сотрудничеству миасский бизнес

В Миассе состоялась рабочая встреча руководства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты с бизнес-сообществом городского округа

Предпринимателям рассказали о перечне возможных услуг региональной палаты и вариантах взаимодействия с региональным бизнес-объединением. Участие в рабочей встрече приняли также заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и врио главы Миасса Дмитрий Проскурин.





Решением правления Торгово-промышленной палаты РФ с 10 апреля 2023 года Союз «Торгово-промышленная палата Миасского городского округа» исключен из членов ТПП РФ. С этой даты прекратились ее полномочия по удостоверению сертификатов происхождения товаров и выдаче документов для осуществления закупок в рамках государственных и муниципальных нужд. Такое решение принято с целью оптимизации управления в системе ТПП.

«С 2021 года в рамках оптимизации управления прекратили свою деятельность 30 муниципальных палат в Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в Нижегородской области. Вместо них были созданы обособленные подразделения палат субъектов. Аналогичное подразделение мы уже открыли в Миассе»,— пояснил президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев.

По словам главы ЮУТПП, бизнес в указанных регионах положительно оценил произошедшие перемены: повысилось качество оказания услуг, расширился их спектр, поднялся уровень контроля и ответственности, ушла нескоординированность действий торгово-промышленных палат, действующих в одном регионе, как с точки зрения оказания услуг, так и с точки зрения реализации палатами представительских функций в органах власти. Такого же эффекта ЮУТПП ожидает и от взаимодействия с бизнес-сообществом Миасса.

На встречу с предпринимателями и представителями миасских компаний Южно-Уральская ТПП делегировала большую команду, в состав которой вошло высшее руководство и руководители всех подразделений. Они огласили участникам полный перечень услуг и варианты взаимодействия с сотрудниками и экспертами палаты. Пользуясь случаем, президент ЮУТПП поблагодарил сотрудников Миасской палаты за многолетнюю работу, которую они вели с бизнесом городского округа.