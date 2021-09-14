ЮУТПП приглашает южноуральский бизнес в региональный Клуб экспортеров

Первое заседание состоится 23 сентября





Клуб экспортеров Челябинской области создается на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по инициативе правительства региона. Первое организационное заседание участников состоится 23 сентября в очном режиме.

Клуб экспортеров Челябинской области — это сообщество руководителей предприятий и организаций региона, продвигающих свои товары и услуги на мировой рынок. В него войдут и представители субъектов инфраструктуры поддержки экспорта.

Новое объединение компаний-экспортеров Южного Урала создается в первую очередь для обмена опытом по ведению экспортной деятельности в разных странах, а также для оказания помощи тем предприятиям, кто только начинает реализацию своей продукции за рубежом. Для решения сложных вопросов клуб будет привлекать экспертов и представителей органов государственной власти.

Взаимодействие компаний позволит им установить новые деловые контакты, развить кооперационные связи, совместно продвигать продукцию за рубежом и готовить предложения для органов власти по поддержке экспортной деятельности.

В клуб могут вступить представители крупного, среднего и малого бизнеса региона, которые ведут экспортную деятельность. Участие в работе клуба не предполагает членского взноса.

Для того чтобы стать членом клуба, необходимо заполнить заявление и анкету и направить их по адресу: ok@tpp74.ru до 21 сентября 2021 года.

Первое организационное заседание Клуба экспортеров Челябинской области состоится на площадке ЮУТПП 23 сентября. В повестке мероприятия — доклад заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука и выборы председателя клуба. Участие в рабочем заседании примут представители предприятий-экспортеров, региональных Минэконома и Минпрома, Челябинской таможни, УФНС России по Челябинской области, Центра поддержки экспорта и Агентства международного сотрудничества.

Заседание Клуба экспортеров состоится по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, актовый зал (6-й этаж), с 15:00 до 16:30. Начало регистрации в 14:30.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/XNNC4 либо по эл. почте: ok@tpp74.ru или телефонам: 8 (351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58.