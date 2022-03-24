ЮУ КЖСИ покупает землю в центре Челябинска за 200 млн рублей

Корпорация ищет участок за 199,5 млн рублей

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ, принадлежит правительству Челябинской области) собирается купить земельный участок в Центральном районе Челябинска. Организация объявила аукцион с начальной ценой контракта 199,5 млн рублей, сказано на портале госзакупок. В пресс-службе ЮУ КСЖИ рассказали ИА «Первое областное», зачем им понадобилась земля в центре города.

«Формат открытого тендера выбран, чтобы понять, какие земельные участки под застройку есть сегодня в центре Челябинска. Будут рассмотрены все предложения и выбран наиболее подходящий вариант. Итоги торгов будут подведены 30 марта 2022 года. Центральный район — перспективная территория для освоения и ликвидная с точки зрения продаж», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУ КЖСИ.

Участок, который ищет корпорация, должен иметь условия для подключения инженерных коммуникаций. Там не должно быть объектов культурного наследия и охранных зон памятников архитектуры. Максимальная цена одного квадратного метра земли не должна превышать 33,2 тыс. рублей. На выбранной территории построят жилье.

«Проект будущей застройки будет разрабатываться исходя из выбранного участка. Тем не менее, площадь 4—6 тыс. кв. метров предполагает строительство одного жилого дома с территорией под благоустройство. Назвать это уплотнительной застройкой сложно. С другой стороны, всё, что касается строительства на уже застроенной территории, можно назвать таковой», — пояснили ИА «Первое областное» в ЮУ КЖСИ.

В аукционной документации сказано, что на участке планируется построить дом высотой от семи до 22 этажей. Минимальная площадь жилых помещений составит 11 тыс. кв. метров.