Юристы: предприятия в Челябинской области вправе отстранять работников без QR‑кодов

Оспорить в суде или трудовой инспекции решение работодателя вряд ли удастся

На предприятиях сферы торговли и услуг Челябинской области с 11 ноября начались отстранения от работы сотрудников, не имеющих хотя бы одного компонента прививки от COVID-19. ИА «Первое областное» обратилось к юристам, чтобы узнать, насколько правомерны действия руководителей организаций и можно ли будет оспорить их в суде.

«Уволить непривитого сотрудника работодатель не имеет права, но он обязан отстранить непривитого работника, у которого нет медотвода, в порядке, предусмотренном ст. 76 Трудового кодекса, если работник входит в категорию, подлежащую обязательной вакцинации. Если работник не выполняет свои функции на рабочем месте, нужно понимать, что заработная плата ему не будет начисляться до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, это также предусматривает ст. 76 Трудового кодекса. Работодатель может пойти навстречу сотруднику, если специфика его работы позволяет уйти на „удаленку“, то есть возможно в процессе переговоров заключить допсоглашение к трудовому договору и перевести сотрудника на удаленный формат работы», — говорит юрист по трудовым отношениям компании «Филатов и партнеры» Денис Фальков.

По его словам, в случае отстранения от работы сотрудника работодатель обязан сохранить в штатном расписании его ставку, он не имеет юридических полномочий передать или сократить ставку. Склонение работника к увольнению по собственному желанию также не имеет под собой правовых оснований, поскольку Трудовой кодекс не предусматривает в качестве причины увольнение ввиду отсутствия прививки от коронавируса.

«Далеко не каждый владелец бизнеса с легкостью готов расстаться со своими сотрудниками, наоборот, предприниматели всячески стремятся сохранить сотрудников, потому что для них сильный коллектив — это конкурентное преимущество. К нам обращаются работодатели за помощью в решении трудовых споров, которые уже сейчас возникают в организациях. Бизнес несет затраты, привлекает профессиональных юристов, чтобы сохранить коллектив, а не разогнать сотрудников по домам», — говорит Денис Фальков.

При этом челябинский бизнес осознает риски: нахождение непривитых сотрудников на рабочих местах может дорого обойтись владельцам бизнеса — работодатель несет ответственность за допуск без прививки от коронавируса по части 2 ст. 6.3. КоАП РФ, которая предусматривает солидные штрафы от 200 тыс. рублей и приостановку деятельности на срок до 90 суток.

«Мы отстранили двух сотрудников от работы, поскольку они являлись ярыми антипрививочниками и не соглашались даже на обсуждение темы вакцинации. Рабочие места оставили гардеробщица и бармен, они нашли на тот момент другую работу, не связанную с общепитом, поэтому написали заявления по собственному желанию. В настоящее время мы приняли на эти рабочие места других сотрудников, которые прошли вакцинацию. Проблем с поиском подходящих кадров на эти ставки не возникло», — говорит владелица ресторана Gong Татьяна Старовойтова.

По словам владельцев бизнеса, сотрудники, не готовые работать на новых условиях в сфере общепита, торговли и услуг, как правило, меняют сферу деятельности и увольняются по собственному желанию.

«Мы не позволили бы работать непривитым сотрудникам на наших коммерческих объектах, это недопустимо. Еще в сентябре мы стали активно вести переговоры с арендаторами, работали с их возражениями, приходили к соглашению, что сегодня новая реальность и необходимость, без которой работать с людьми не получится. Сегодня абсолютно все арендаторы и работники „Белого рынка“ в Челябинске вакцинированы. Людям было важно сохранить здоровье и возможность работать, поэтому они приняли такое решение», — сообщила директор по маркетингу холдинга, в состав которого входит фуд-маркет «Белый рынок», Алена Никифорова.

Руководство крупных ТРК Челябинска усилило контроль за соблюдением новых требований по вакцинации в рамках своих полномочий: управляющие компании ТРК могут отстранять от работы только тех сотрудников, кто имеет трудовые договоры или договоры подряда непосредственно с компанией. Как правило, в штате УК числится не более 40—50 сотрудников.

«Многочисленными арендаторами торговых площадей в ТРК являются отдельные юрлица и ИП, которые имеют свои договорные отношения с сотрудниками, вмешиваться в их кадровую политику мы не имеем никакого права. Поэтому требовать с них отчетности по вакцинации или отстранению сотрудников — не в нашей компетенции. Наши отношения с арендаторами строго регламентированы действующими договорами аренды. Это стандартный документ, никаких изменений в связи с ковид-ограничениями в договоры аренды не вносилось, юридически у нас нет никаких рычагов воздействия. Мы можем только обратить внимание арендаторов на какие-то упущения, провести разъяснительную беседу, но мы не контролирующий орган. Отстранять от работы людей арендаторы ТРК будут на свое усмотрение. Работники управляющей компании вакцинированы на 100%», — говорит директор управляющей компании ТРК «Фиеста» Александр Дадерко.

По его словам, менять договоры с арендаторами, добавляя пункт об обязательной вакцинации или штрафных санкциях и т. п., в ТРК не намерены, поскольку федеральное и региональное законодательство таких требований не предписывает. С юридической точки зрения это будет неправомерно. Более того, если сейчас начать вносить в договоры аренды «карательные» пункты, то это может обернуться судебными тяжбами и потерей арендаторов, которые просто предпочтут разорвать деловые отношения, говорит он.

«Оценивать сейчас, насколько законно принятие локальных актов об отстранении от работы, — сложно, потому что ситуация с ограничениями новая, ранее с таким никто не сталкивался — ни юристы, ни суды. Но, на мой взгляд, требования по отстранению непривитых сотрудников балансируют где-то на грани. Поэтому на федеральном уровне рассматривается возможность принятие законопроекта, чтобы законодательно закрепить новые требования по отстранению сотрудников, еще больше легализировать новые правила рынка труда», — говорит юрист Александр Щербинин.

По его словам, новые требования властей будут работодателями Челябинской области исполняться в полном объеме. Даже если кто-то из сотрудников пойдет оспаривать неоплачиваемый отпуск в суде, то судебная практика будет складываться в пользу работодателей и контролирующих органов, убежден юрист.

«Даже при наличии определенных статей Трудового кодекса и ряда положений Конституции РФ, которые находятся на грани противоречия новым требованиям, суды будут признавать легитимность отстранения непривитых сотрудников. Конечно, нужно дождаться первых судебных решений по спорам между работодателями и их работниками, чтобы понять, как будет складываться судебная практика. Если судебная практика сформируется в пользу работодателей, то в дальнейшем в суд работникам обращаться точно будет бесполезно», — говорит Александр Щербинин.

По словам начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова, в период с 28 октября по 12 ноября количество обращений в службы занятости населения не увеличилось.

«Возможно, будут единичные обращения в службы занятости от тех людей, кто захочет сменить сферу деятельности и уйти из сферы торговли, общепита и предоставления услуг, но это никак не повлияет на ситуацию на региональном рынке труда», — говорит Владислав Смирнов.

По его словам, в настоящее время в службы занятости региона обращается от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек в неделю, единичные случаи на общую динамику влияния не окажут.