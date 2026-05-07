Юные художники провели пленэр на «Заводе роботов»

Воспитанники ДХШИ им. Аристова пришли на высокотехнологичное производство за вдохновением

В Челябинске будущие художники писали картины не с натуры в привычном смысле, а с промышленных роботов. Воспитанники ДХШИ имени Аристова устроили пленэр прямо в цехах «Завода роботов». Проект называется «Урало-Кузбасс. 90 лет спустя» и напоминает о легендарной выставке 1930‑х, где советские живописцы показывали рождение заводов-гигантов, рассказали в пресс-службе предприятия.

Главная сложность для юных авторов — очень быстрые роботы. Зарисовать их с натуры почти невозможно, но ребята справились.





Старший диспетчер предприятия Александра Гайфутдинова неожиданно стала моделью для портрета на фоне манипуляторов. Говорит, что это было впервые, но ей понравилось. Сотрудники тоже подходили, смотрели, интересовались.





Картины с челябинскими роботами позже покажут на передвижной выставке. Это событие приурочили к 2027 году, когда Челябинск станет культурной столицей России.



