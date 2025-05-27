Яйца, масло, обувь и туры за границу подешевели в Челябинской области

Некоторые продукты и путевки в санатории подорожали

Инфляция в Челябинской области в апреле 2025 года составила 10,02% (по России — 10,23%). За месяц цены в регионе выросли на 0,45%, сообщили в пресс-службе местного отделения Банка России.

Среди позитивных моментов: снижение стоимости сливочного и подсолнечного масла, маргарина и яиц. Это связано с увеличением объема производства. Яйца подешевели еще и потому, что попали в перечень социально значимых товаров.

Из продуктов питания в апреле подорожали мука, чай и кофе. У производителей растут издержки на сырье, электроэнергию, логистику и оплату труда. Цены на кофе и какао стали больше также из-за неурожая в основных странах-производителях. В целом прирост цен на продовольствие в минувшем апреле составил 1,23%.





В апреле на Южном Урале подешевели обувь, инструменты, бытовая техника и электроника, а также отдых за границей — в ОАЭ, Египте и странах Юго-Восточной Азии. В основном это произошло из-за укрепления рубля. А вот цены на санаторно-оздоровительные услуги выросли на фоне раннего начала сезона.

Цены в среднем по стране еще растут темпами заметно выше 4%, отмечает управляющий Челябинским отделением Банка России Елена Федина. Спрос все еще больше, чем возможности производства. Для снижения инфляции до 4% в 2026 году необходимы более сдержанный рост спроса и сохранение высоких процентных ставок, говорит эксперт.