«Я бы взял каникулы на месяц» — эксперт рассказал, как вести себя малому бизнесу в кризис

Руководитель ГК «Авуар» Алексей Овакимян — о последствиях санкций и «новом мировом порядке»

Санкции, которые западные страны ввели после начала военной спецоперации на Украине, больнее всего ударят по обычным россиянам и малому бизнесу, считает старший партнер группы компаний «Авуар» Алексей Овакимян. Из-за инфляции и отсутствия дешевых кредитов покупательская способность людей сильно упадет. Первой пострадает сфера услуг и ретейл. Эксперт рекомендует предпринимателям не совершать рискованных операций в условиях неопределенности.

«К апрелю у потребителей кончатся деньги, а кредиты будут слишком дорогими. Спрос резко упадет. Я бы как бизнесмен взял каникулы на месяц. Сохранил бы сейчас все, что можно сохранить. А потом — нужно смотреть, какая в итоге будет точка равновесия. А от нее — и какие будут возможности. А они, конечно же, будут», — заявил Алексей Овакимян в интервью Bfm74.ru.

Ожидать смягчения санкций или их отмены не стоит. Ограничения со стороны западных стран — это навсегда, говорит Алексей Овакимян.

«Санкции — это навсегда. Теперь это наша новая реальность. Произошло разделение мира на европейский и азиатский. Европейский мир с Россией больше сотрудничать не будет. Россия выбрала свой путь. Мы теперь часть азиатского мира, который для нас санкции не вводил. Мы теперь будем дружить с Китаем и его сателлитами, жить в этой системе ценностей. Европа отрезана. Так незаметно произошла мировая революция», — резюмирует эксперт.

Из-за военной спецоперации на Украине западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении российских финансовых институтов и компаний. Фондовый рынок рухнул, курсы валют взлетели вверх. Чтобы стабилизировать ситуацию, Мосбиржа закрыла торги. ЦБ РФ ввел комиссию для физических лиц за покупку валюты на бирже в 30%. 4 марта ее снизили до 12%.