Wildberries опроверг «массовые штрафы» покупателей за отказ от товара

Компания уверяет, что не меняла политику своей работы

Онлайн-ретейлер Wildberries опроверг сообщения о введении «массовых штрафов» за возврат товаров. Ранее многие СМИ со ссылкой на покупателей написали, что Wildberries устанавливает платный возврат заказов — и «штраф» в 100 рублей будут брать даже с клиентов, которые до этого не отказывались от товаров, доставленных в пункт выдачи.

«Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа. Утверждения о том, что это „массовый штраф“, являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона», — сообщает пресс-служба Wildberries.

Опровергает онлайн-ретейлер и то, что взимает плату за возврат бракованных вещей. Покупатели по-прежнему имеют право отказаться от товара, если есть производственный брак. Платить за это не надо. Недостоверной является также информация, что предупреждение об оплате обратной доставки появляется после формирования заказа. Все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки, уверяют в Wildberries.

«Кроме того, оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов — это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются крупные партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам предпринимателей. Нашей целью является мотивация покупателей к более осознанному заказу товаров на маркетплейсе, что позволяет им получать вещи с минимальным количеством примерок, улучшает их внешний вид, сокращается количество брака, возникающего из-за большого числа примерок, уменьшается объем транспортировочной упаковки, которая загрязняет окружающую среду», — подчеркивает онлайн-ретейлер.

В пресс-службе Wildberries также отметили, что компания продолжает уменьшать свою комиссию на товары. Благодаря этому они становятся дешевле, сохраняется бесплатная доставка, а также расширяется доля продаж с постоплатой.