Western Union приостановила работу в России

Переводы за границу станут недоступны с 24 марта

Платежная система Western Union перестанет отправлять денежные переводы в России и Белоруссии с 24 марта. Решение принято из-за военной спецоперации на Украине, говорится в официальном сообщении компании.

«Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное разрешение ситуации», — сказано в пресс-релизе Western Union.

Все переводы, которые были отправлены из России в другие страны и не были выплачены до 24 марта, вернут отправителям. Если отправитель сам решит вернуть свои деньги, ему нужно будет обратиться в отделение одного из партнеров Western Union. Список компаний пока не определен.

Еще в начале февраля Western Union заявила о прекращении переводов внутри России. Решение тогда объяснили низкой востребованностью из-за конкуренции карточных переводов банков и Системы быстрых платежей. Western Union собиралась фокусироваться только на трансграничных переводах.

По данным ЦБ РФ за 11 месяцев 2021 года, физлица отправили из России за границу 7,8 млрд долларов. Регулятор учитывал отправления через Western Union, «Золотую корону», «Юнистрим», Contact и «Почту России».

В качестве альтернативы Western Union для переводов денег за рубеж можно использовать «Золотую корону» или «Юнистрим». Эти сервисы доступны для россиян и популярны у трудовых мигрантов. Также возможны переводы через платежные поручения банков, которые работают за границей.

Как сообщалось ранее, международные платежные системы Visa и Mastercard заявили о приостановке работы в России. Карты российских банков перестали работать за границей, платежи не проходят в интернет-магазинах стран, которые поддерживают санкции. Решение Visa и Mastercard объяснили российской военной операцией на Украине.

В ЦБ РФ заявили, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.