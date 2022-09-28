Исполнительные производства для мобилизованных должников могут быть частично или полностью приостановлены. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.
В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель может «поставить на стоп» взыскание долгов для тех, кто проходит военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Должнику нужно будет подать соответствующее заявление. Сделать это предлагается на призывных пунктах военкоматов. Для этого во всех регионах страны в военкоматах будут работать сотрудники органов принудительного исполнения.
Напомним, что ранее в Челябинской области было предложено сохранить минимальные зарплаты мобилизованным специалистам.
В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель может «поставить на стоп» взыскание долгов для тех, кто проходит военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Должнику нужно будет подать соответствующее заявление. Сделать это предлагается на призывных пунктах военкоматов. Для этого во всех регионах страны в военкоматах будут работать сотрудники органов принудительного исполнения.
Напомним, что ранее в Челябинской области было предложено сохранить минимальные зарплаты мобилизованным специалистам.