Взыскание долгов с мобилизованных будет приостановлено Подать заявление для этого можно будет на призывных пунктах военкоматов



В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель



Должнику нужно будет подать соответствующее заявление. Сделать это предлагается на призывных пунктах военкоматов. Для этого во всех регионах страны в военкоматах будут работать сотрудники органов принудительного исполнения.



Напомним, что ранее в Челябинской области было предложено Исполнительные производства для мобилизованных должников могут быть частично или полностью приостановлены. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель может «поставить на стоп» взыскание долгов для тех, кто проходит военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.Должнику нужно будет подать соответствующее заявление. Сделать это предлагается на призывных пунктах военкоматов. Для этого во всех регионах страны в военкоматах будут работать сотрудники органов принудительного исполнения.Напомним, что ранее в Челябинской области было предложено сохранить минимальные зарплаты мобилизованным специалистам.

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