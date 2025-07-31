Выручка предприятий МСП на Южном Урале выросла на 40% благодаря региональным мерам поддержки

Программа «Адресная поддержка повышения производительности труда» стала прообразом для других регионов

Результаты работы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Челябинской области обсудили на встрече губернатор Алексей Текслер и председатель регионального отделения «Опоры России» Дмитрий Клеутин.

Алексей Текслер отметил значительный вклад МСП в экономику области: доля в валовом региональном продукте — 27,5%; занятость — более 630 тысяч человек, более 200 тысяч самозанятых, из которых четверть вновь зарегистрировались в 2024 году; оборот — порядка 2,4 триллиона рублей. По всем показателям — стабильный рост, который обусловлен масштабными мерами поддержки, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которая сейчас продолжается в рамках нового федерального национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Среди таких мер — снижение налоговых ставок, разработанное с учетом предложений бизнеса. Губернатор также упомянул о совместной работе по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения для самозанятых с 2025 года.

«Взаимодействие власти и бизнеса — залог успешного решения социально-экономических задач. Благодаря совместной работе регион занял пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Специфика рейтинга заключается в том, что основная часть оценок формируется не через статистику, а через опрос предпринимателей, поэтому это командная совместная работа»,



— подчеркнул Алексей Текслер.

В свою очередь, Дмитрий Клеутин высоко оценил открытый диалог между властью и бизнесом в Челябинской области, поблагодарил за оперативное реагирование правительства на потребности и предложения предпринимательского сообщества. В качестве успешного примера он привел региональную программу «Адресная поддержка повышения производительности труда», которая стала прообразом для других регионов и позволила увеличить совокупную выручку предприятий МСП на 3,5 миллиарда, до 8,6 миллиарда рублей. Рост за время действия программы превысил 40%. Он также отметил важность докапитализации регионального Фонда развития промышленности, благодаря чему челябинский ФРП вошел в топ-10 по уровню капитализации.

«Это позволило не только увеличить возможности региональной программы практически вдвое, но и нивелировать последствия высокой ключевой ставки, в условиях которой банковские кредиты стали, мягко говоря, малодоступны для большинства предприятий. В нашем регионе льготные займы ФРП — один из самых востребованных инструментов господдержки», — заключил Дмитрий Клеутин.

Он предложил губернатору провести встречу с наиболее активными членами Челябинского отделения «Опоры России». Алексей Текслер предложение поддержал, отметив, что открыт к обсуждению актуальной повестки и вопросов, интересующих предпринимательское сообщество.