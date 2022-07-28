Выпуск новых видов дорожно-строительной техники на ЧТЗ начнется в августе

Новое предприятие на базе завода планирует расширять штат

Челябинский тракторный завод (ООО «ЧТЗ-Уралтрак») завершает передачу части своих производственных мощностей в новое, организованное два месяца назад предприятие — ООО «Производственная компания „Челябинский тракторный завод“». Юрлицо создано совместно с концерном «Тракторные заводы». Уже в августе начнется выпуск дорожно-строительной техники, сообщает пресс-служба ЧТЗ.



Также на предприятии отмечают, что в новую организацию переведут сотрудников, задействованных в изготовлении гражданской продукции. Для рабочих сохранятся все социальные гарантии и условия труда. Кроме того, руководство планирует создавать дополнительные рабочие места.

На новой площадке продолжат собирать существующие модели ЧТЗ — всю линейку легких и средних бульдозеров и гусеничные трубоукладчики. Вместе с этим начнется освоение новых видов машин. До конца текущего года планируется выпустить около 120 единиц востребованной дорожно-строительной техники. Производственная компания «ЧТЗ» получила права на использование бренда «ЧТЗ».

«Объединение наших компетенций позволит оптимально использовать производственные базы компаний, что даст необходимый спектр возможностей для выпуска востребованной отечественной линейки дорожно-строительной техники. В новых рыночных условиях для российских производителей открываются хорошие перспективы. Нам необходимо полностью закрыть спрос внутри страны», — отмечает генеральный директор ООО «ПК „ЧТЗ“» Андрей Водопьянов.

Сам ЧТЗ сосредоточится на выполнении гособоронзаказа. В формате полного производственного цикла предприятие будет и дальше выпускать дизельные двигатели и запасные части к ним.