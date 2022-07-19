Ввод жилья в Челябинской области вырос на 52%

Больше всего построено частных домов

За первое полугодие 2022 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,1 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона со ссылкой на данные Челябинскстата. Нынешний показатель по вводу жилых площадей на 51,7% больше уровня января — июня 2021 года и на 92,4% — аналогичного периода 2020-го.

Наблюдается и рост индивидуального жилищного строительства — за полгода население региона построило 671,2 тыс. квадратных метров жилья. Это на 30,2% больше аналогичного периода 2021 года и на 165,1% — 2020-го. По доле в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья на индивидуальное строительство пришлось 60%.

В период с января по июнь в Челябинской области сдали 4630 домов — 240 многоквартирных и 4390 частных. Всего построено 13 тыс. новых квартир. Также отмечается, что в июне в регионе введено в эксплуатацию 196,8 тыс. квадратных метров нового жилья, что на 49,6% больше, чем в мае.

Челябинская область за шесть месяцев текущего года показывает темпы ввода жилья выше, чем по Российской Федерации (44,2%) и по УрФО (34,3%), отмечают в Минэкономразвития региона.