ВУЗ-банк и УБРиР объединяют офисную сеть

Отделение ВУЗ-банка в Челябинске начнет работу под брендом УБРиР

С 25 октября 2021 года на месте офиса ВУЗ-банка «Юбилейный» откроется отделение УБРиР (оба банка входят в одну финансовую группу). Клиенты ВУЗ-банка продолжат обслуживание по привычному адресу: Челябинск, Комсомольский проспект, 69. С этого дня им станут доступны услуги и продукты Уральского банка реконструкции и развития.

Оба банка с 2015 года являются единой финансовой группой. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России (по версии ЦБ РФ по состоянию на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс за 1 квартал 2021 г.). В 2021 году Центробанк включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Это один из крупнейших банков Урала по активам, вкладам физических лиц и капиталу.

До 25 октября в отделении будет проведен ребрендинг, обновлено оборудование, улучшена инфраструктура для клиентов. Все это будет способствовать росту качества обслуживания и бесперебойной работе всех сервисов. Ребрендинг отделения проходит в рамках программы по финансовому оздоровлению ВУЗ-банка, рассчитанной до 2025 года.

Как отмечает директор дивизиона Южный Урал Галина Родина, офис получит более современное оснащение, расширится список банковских продуктов, при этом клиенты ВУЗ-банка могут обращаться в это же отделение.

«Привычный для клиентов ВУЗ-банка адрес обслуживания остается, все договоры продолжают действовать. Если у вас в ВУЗ-банке открыт вклад, то все условия по нему сохранятся. По окончании срока действия договора вы сможете перейти на обслуживание в УБРиР. У банков единая IT-платформа, идентичные бизнес-процессы, одинаковые подходы к качеству сервиса. Сегодня операционная деятельность ВУЗ-банка является частью операционной деятельности УБРиР. По желанию клиенты ВУЗ-банка смогут получить доступ к более широкой продуктовой линейке УБРиР, в том числе к специальным предложениям банка для лояльных клиентов», — отмечает директор дивизиона Галина Родина.

Открытие офиса под брендом УБРиР упростит клиентам доступ к финансовым услугам по всей стране — офисы УБРиР представлены в 46 регионах России. Кроме того, УБРиР обладает широкой сетью банкоматов по всей стране. На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 8200 устройств в 76 регионах России. Партнерами сети являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Вуз-банк, АкБарс. Клиенты УБРиР могут пользоваться этими устройствами без комиссии.

Кроме того, клиентам банка доступны удаленные сервисы УБРиР: банк широко представлен в онлайн-каналах, почти все основные продукты банка можно оформить дистанционно, с помощью мобильного или интернет-банка, без визита в офис. Существует также возможность заказать бесплатную доставку карты банка в любое удобное время и место: в офис или домой.

Телефон горячей линии ВУЗ-банка: 8-800-700-2-700, все подробности на сайте ubrr.ru.



Услуги предоставляет ПАО КБ «УБРиР», генеральная лицензия банка России № 429 от 06.02.2015.