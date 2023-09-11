ВТБ Лизинг предлагает дорожно-строительную технику LGCE с субсидией на аванс до 500 000 рублей

Предложение действует до конца 2023 года

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ВТБ Лизинг совместно с «Русбизнесавто» (ООО «Компания СИМ-авто») запустили выгодное предложение для дорожно-строительных компаний на технику LGCE. В зависимости от модели техника LGCE доступна со скидкой от 150 000 до 500 000 рублей, которая может быть использована для снижения первоначального взноса по договору лизинга. Субсидия предоставляется при заключении договора лизинга до 31 декабря 2023 года и распространяется на широкий ассортимент марки включая автогрейдеры, дорожные катки, погрузчики и экскаваторы.

Клиенты ВТБ Лизинг имеют возможность выбрать комфортные условия по лизингу: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платеж, а также сэкономить до 40% за счет налоговых преференций (для юрлиц на ОСН). Так, при приобретении экскаватора LGCE модели Е6255F стоимостью от 14 500 000 рублей на cрок 7 лет с авансом 49% клиентам будет доступна максимальная субсидия 500 000 рублей на аванс. При этом ежемесячный платеж будет минимальным — от 172 064 рублей, а налоговая экономия за весь период лизинга достигнет 7 019 446 рублей.*

«Уникальные финансовые условия распространяются на 45 моделей техники LGCE и позволяют снизить не только стоимость лизингового договора, но и приобрести технику с минимальным авансом. Мы отмечаем появление тренда среди клиентов ВТБ Лизинг к выбору условий финансирования с минимальным вплоть до нулевого аванса и максимальным сроком лизинга до 7 лет. Поэтому новая программа максимально отвечает требованиям со стороны бизнеса», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк.

Подать заявку на приобретение в лизинг дорожно-строительной техники LGCE со скидкой до 500 000 рублей юридические лица и предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты актуальны на 07.09.2023 г. и являются предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

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