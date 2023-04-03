ВСК выступила организатором HR‑форума в Челябинске

Страховой Дом ВСК выступил организатором очередного регионального HR‑форума «HR‑решения с экономическим эффектом для бизнеса», который состоялся в Челябинске 28 марта

В мероприятии приняли участие топ-менеджеры и HR-директора крупнейших российских компаний, представители отраслевых сообществ, команда Челябинского филиала ВСК. Спикеры обсудили современные методы повышения эффективности HR-департаментов, способы увеличения производительности кадров и ключевые тренды в сфере корпоративной культуры.

Андрей Попов, руководитель «Центра изучения рынка труда» и основатель одного из крупнейших в России клубов работодателей, поделился эффективными способами мотивации самых востребованных профессионалов, а также рассказал, как последнее время менялись навыки лидеров.

По мнению Ольги Поповой, руководителя центра развития региональной сети Страхового Дома ВСК, сервисные решения в ДМС являются ключевым инструментом управления корпоративной культурой и важным конкурентным преимуществом работодателя.

Повысить эффективность департамента по работе с кадрами возможно за счет управления HR-показателями бизнеса, считает Ольга Кецери, HR-директор компании «Модерн Гласс».

Анастасия Пономарева, руководитель департамента бизнес-партнерства Страхового Дома ВСК, представила гостям форума реализованный компанией мотивационный проект, который за короткий срок и при минимальном бюджете дал бизнесу ощутимый финансовый результат.

Сергей Фетисов, исполнительный директор по продажам компании «Аквамарин», представил гостям форума конструктор программ лояльности «СВОИ» — платформу, включающую скидки и бонусы от партнеров, модуль «Банк идей» для обмена опытом и реализации новых проектов внутри компании, корпоративную социальную сеть и прочие возможности. По мнению руководителя проекта, вовлечение персонала в рабочий процесс способствует повышению лояльности эффективности кадров, удержанию продуктивных специалистов. Кроме того, участие в программе лояльности может стать одним из ключевых конкурентных преимуществ работодателя.

Юлия Левандовская, основатель и директор компании «Интегра», рассказала, как выстроить эффективную HR-стратегию на расстоянии, поделилась технологиями успешного найма и управления персоналом в удаленном формате.

По мнению Екатерины Демидовой, коммерческого директора клиники «Источник», хорошее настроение в коллективе конвертируется в прибыль компании. В ходе выступления Екатерина рассказала, как создать в компании «культуру счастья», тем самым повысив бизнес-показатели.

Завершился форум дискуссией с участием всех гостей мероприятия о возможностях и рисках управления персоналом через работу с ценностями команды.