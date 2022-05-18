В Челябинске на всероссийском форуме по импортозамещению обсудят межрегиональное сотрудничество

Деловая площадка станет импульсом к заключению новых контрактов

Первый Всероссийский форум «Импортозамещение. Новые возможности» пройдет в Челябинске 25—26 мая 2022 года. Главные темы — импортозамещение, налаживание межрегионального сотрудничества, антикризисные меры господдержки. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России, Российский экспортный центр, правительство Челябинской области. В форуме примут участие представители бизнеса Урала и Западной Сибири, Центрального федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Челябинск был выбран площадкой для проведения форума не случайно, поскольку именно в нашем регионе накоплены уникальные компетенции в сфере импортозамещения. Спектр товаров очень широкий — от детского питания до продукции тяжелого машиностроения. В настоящее время работаем над проектом по замене зарубежного режущего инструмента, аналог которого будет производиться в Челябинской области и поставляться во все российские регионы, где такая продукция востребована. Южноуральские предприятия имеют богатый опыт работы в данной сфере, деловой форум поможет развитию кооперации, заключению новых контрактов, обмену опытом», — говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

По его словам, участникам форума будет интересен опыт Южного Урала по созданию регионального Центра импортозамещения, с помощью которого удается установить прочные деловые отношения между предприятиями, желающими заменить импортное оборудование и комплектующие, и теми компаниями, кто способен предоставить им отечественные аналоги.

«Центр импортозамещения — это межведомственная структура для взаимодействия между министерствами, центрами поддержки бизнеса, некоммерческими организациями, которые активно занимаются развитием предпринимательства в Челябинской области, и непосредственно самим бизнесом. В нем насчитывается около двухсот компаний, которые ищут отечественные аналоги, и около трехсот промышленных предприятий, которые их производят», — пояснила первый замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Западные санкции открыли для местных промышленных предприятий «окно возможностей», считает она. Продукцию на замену импортным аналогам сегодня производят в цехах машиностроительных предприятий, автопрома, инструментальной отрасли.

«Сегодня мы видим разделение промышленных предприятий на два полюса — это те производства, кто видит в санкциях новые возможности для развития, и те, кто видит только потери и сложности. Технологии бережливого производства, которые лежат в основе нацпроекта „Производительность труда“, позволяют максимально эффективно реализовать потенциал промышленных предприятий в нынешних условиях. Есть пример, когда компании удалось за месяц выполнить годовой план продаж», — говорит директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

По его словам, масштабы промышленных проектов, нацеленных на импортозамещение, самые разные в стоимостном выражении — от 4 млн рублей до 2 млрд рублей. На областном уровне регулярно внедряются новые меры поддержки бизнеса — от налоговых преференций до безвозмездных грантов на развитие. О них также расскажут на форуме.