Всемирный банк свернул все свои программы в России и Белоруссии

Решение принято из-за спецоперации в Украине

Всемирный банк (ВБ) принял решение свернуть все свои программы в России и Белоруссии из-за военной спецоперации в Украине. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении ВБ, сообщает ТАСС.

«ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Белоруссии. После российского вторжения на Украину и военных действий против народа Украины ВБ немедленно прекратил все свои программы в России и Белоруссии», — утверждается в документе.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», США ввели меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Также Америка одобрила санкции против Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка.

ЕС ввел санкции против нефтяного рынка России и запретит продажу самолетов. По информации Брюсселя, новые меры затронут до 70% рынка банковских услуг, а также энергетический сектор российской экономики. Второй пакет санкций будет касаться ограничений в отношении нефтяного рынка.

Под санкции Британии попали ОАК, ОСК, Ростех. Вводятся ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в этом государстве. Также заморожены активы ВТБ.