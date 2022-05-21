Все на дачу: спрос на садовые участки бьет рекорды в Челябинске

Отдых на малой родине становится альтернативой зарубежным турам

Рынок загородной недвижимости переживает расцвет: уже в апреле спрос на садовые участки вырос на четверть по отношению к марту, знают в «Авито». Недорогим садам стоимостью до 1 млн рублей в пригороде Челябинска сегодня и дня не удается простоять на продаже. ИА «Первое областное» выяснило, как выгодно купить дачу на старте садоводческого сезона.

Строим «с нуля»

Председателям СНТ пришлось отчасти взять на себя роль риелторов, организовав показы заброшенных участков, владельцы которых их давно не используют по назначению. По мнению участников рынка, сейчас покупка бесхозного участка будет более выгодной, поскольку платить придется только за землю.

«У нас в товариществе около 500 участков годами не используются по назначению из пяти тысяч садоводческих хозяйств. На некоторых из них за годы простоя не то что трава выросла, а деревья. Хотя сегодня и такие пользуются спросом. Если в 2015 году их максимальная стоимость достигала 50 тыс. рублей, то сегодня цена за шесть соток заросшей земли стартует уже от 300 тыс. рублей. Купить такой надел можно вполне легально, и это самый бюджетный вариант», — говорит председатель СНТ «Тракторосад-3» Алексей Прокутин.

По его словам, у части заброшенных участков давно нет хозяев, поэтому через некоторое время документация по ним передается в администрацию, которая при отсутствии правообладателей на этот участок инициирует судебное производство. Только после решения суда можно вновь проводить торги. Такой механизм изъятия земли у нерадивых собственников гарантирует юридическую чистоту сделки.

«Наши сады находятся в городской черте: поблизости транспорт, детсады и школы, супермаркеты. Многие берут домик, чтобы жить в нем круглый год, оформляют прописку. Никаких коммунальных платежей нет, что экономит семейный бюджет. Только раз в год практикуем взносы в фонд СНТ в размере 1,6 тыс. рублей за сотку», — пояснил он.

Проблем с постройкой дома не будет, поскольку на рынке частного домостроения представлено много современных решений — модульные конструкции, быстровозводимые дома и др. Стоимость каркаса домиков из пеноблока или газоблока стартует от 42 тыс. рублей за кв. м, с подведением коммуникаций дороже — около 50—55 тыс. рублей за кв. м. Но это все равно дешевле, чем цена «квадрата» в новом многоэтажном доме (75—80 тыс. рублей за кв. м).

«Покупатели, как правило, не обращают никакого внимания на плодоносящие деревья и садовые посадки: огурцы и помидоры мало кого интересуют. Как правило, оборудуют зеленый газон, размещают детские качели, горки, бассейны. Спрос на дачи стоимостью до 2 млн рублей в этом году очень высокий — в два раза выше, чем в 2021 году: есть предложения от 400 тыс. рублей до 3 млн рублей», — рассказывает председатель правления СНТ «Металлист-2» Сергей Воронин.

По данным портала «Авито», причины растущего интереса к объектам загородной недвижимости кроются не только в старте нового садоводческого сезона, но и в сложностях с отдыхом за границей.

«Уже в апреле интерес жителей Челябинской области к покупке объектов стоимостью до 1 млн рублей повысился за месяц на 19%. Наибольшей популярностью пользовались дачи (59% от общего числа запросов) и дома (41%). Спрос на них по сравнению с мартом вырос на 24% и 13% соответственно. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на недорогую загородную недвижимость Челябинской области несколько снизился (-11%)», — отмечают в пресс-службе «Авито».

Но есть среди покупателей и особо трудолюбивые, кто оформляет сделку для ведения подсобного хозяйства.

«В этом году задумалась о покупке дома за городом с перспективой завести курочек, но нужно смотреть на категорию земель, потому что на землях под садоводство можно только выращивать овощи и фрукты», — говорит челябинка Нина Коростылева.

Если участок предназначен по кадастровым документам только для садоводства, то разведение птицы и скота на нем запрещено. Нарушителям грозит штраф в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, если она не определена — от 10 до 20 тыс. рублей. Менее строгие правила действуют в отношении земель под индивидуальное жилищное строительство. На землях сельхозназначения в личном подсобном хозяйстве можно разводить и кур, и скотину.

Дача по карману

Средняя стоимость загородного жилья бюджетного сегмента в Челябинской области в апреле не изменилась по сравнению с мартом этого года, но увеличилась на 9% за год — до 500 тыс. за объект, сообщили в пресс-службе «Авито». Цены на дачи остались на уровне прошлого года — в среднем 350 тыс. рублей за объект.

«По итогам первого квартала интерес населения к покупке загородного жилья всех категорий в Челябинской области увеличился на 19% за три месяца и на 3% — за год. Средняя стоимость покупки загородного жилья в Челябинской области по итогам первого квартала увеличилась на 10% за три месяца и на 12% — за год, составив 1,1 млн рублей за объект. Дачи в среднем по области стоили 400 тыс. рублей, а дома — 1,3 млн рублей за объект», — говорится в исследовании «Авито».

Риелторы утверждают, что стоимость загородного жилья складывается из трех ключевых составляющих: транспортной доступности, наличия коммуникаций, качества объекта недвижимости. Мы изучили предложения на порталах с объявлениями. Так, дачу 80 кв. м на участке в шесть соток можно купить за 3,2 млн рублей (40 тыс. рублей за кв. м) в СНТ «Электрометаллург» (Сосновский район), рядом с Магнитогорском можно найти фазенду за 300 тыс. рублей в СНТ «Строитель-1». В западном направлении в СНТ «Вавиловец» (Сосновский район) одни из самых дорогих коттеджей: к примеру, стоимость двухэтажного дома площадью 400 кв. м на участке 35 соток составляет 36 млн рублей. Как говорится, у каждого своя дача по карману.

«Тенденция к росту спроса на загородные дома сформировалась в 2019 году, пиковые значения по продажам фиксировались в разгар пандемии, когда многих сотрудников предприятий перевели на „удаленку“. Но тренд на популярность садовых участков, дач и коттеджей сохраняется и сейчас. Мы фиксируем рост спроса на земельные участки без готового жилья, поскольку ипотечные программы предлагают сегодня очень выгодные ставки на строительство ИЖС — в пределах 6%, на готовые дома ставка по ипотеке будет выше — порядка 15%. То есть строительство дома, несмотря на рост стоимости стройматериалов, сегодня остается более выгодным, нежели покупка готового жилья», — говорит представитель строительной компании «МадернДом» Анастасия Воронина.

По ее словам, сейчас в тренде строительство на дачных участках одноэтажных домов площадью до 100 кв. м с двумя-тремя спальнями. Моветоном считается возведение трехэтажных и выше особняков, которые когда-то, в 90-е годы, были основным признаком богатства и благополучия.

«Всегда весна и лето — это сезонный пик интереса к загородной недвижимости. В пандемию спрос на загородные дома вырос, но продиктован он был не логикой, а больше эмоциями людей. Сейчас этот ажиотажный спрос на покупку дач или коттеджей несколько поутих, число сделок сократилось. Драйвером загородного рынка недвижимости остается сезонная аренда домов и квартир, расположенных в курортных зонах региона. Это связано со сложностями отдыха за границей и ростом цен в местных здравницах», — говорит эксперт в сфере рынка недвижимости Денис Стукалов.

Коттеджный рай

Рынок загородной недвижимости Челябинска очень неоднородный: расположение СНТ и коттеджных поселков зачастую велось хаотично, без четкого планирования и структуры, что осложняет дальнейшую застройку.

«Самая популярная и дорогая загородная недвижимость расположена на западном берегу Шершневского водохранилища после проезда через плотину. Исторически так сложилось, что участки в той стороне всегда были самыми дорогими, коттеджи самыми шикарными. Сегодня здесь размещены коттеджные поселки Холмс, Западные Луга, Западные Холмы, Залесье, Лесной Остров, МалинкиVillage. В них учтен природный ландшафт территории, обеспечен комфорт и безопасность проживающих», — говорит Денис Стукалов.

Остальные коттеджные поселки возводились в 20 км от Челябинска в других направлениях от города по принципу размещения гаражных кооперативов: в центре дорога, по обочинам — дома, что не очень удобно и неэстетично.

«При выборе загородной недвижимости покупатели обращают внимание, прежде всего, на розу ветров, а она расположена так, что поток воздуха от хвойных лесов Чебаркульского района и горнозаводской зоны области проходит как раз по западной части мегаполиса, где дышится легче и свободнее. Даже погодные условия в этой части ИЖС более мягкие и благоприятные, что гарантирует хороший урожай», — говорит эксперт.

По данным официальных сайтов застройщиков, стоимость квадратного метра в элитных поселках Сосновского района (расположены в 20—30 км от Челябинска) превышает 100 тыс. рублей. Тенденция к росту стоимости коттеджей сохранится в ближайшие годы.