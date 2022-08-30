Все магазины Tom Tailor откроются до сентября в Челябинске

Ажиотажного спроса среди покупателей не наблюдается

Магазины Tom Tailor (Германия) возобновили продажи брендовой одежды в челябинских ТРК — двери для покупателей уже открыли фирменные отделы сети в торговых центрах «Горки» и «Родник». В ближайшие дни начнет работать магазин известного бренда в ТРК «Алмаз». Покупателям предлагают новую коллекцию одежды, а летние вещи продают по акции. При этом стоимость вещей осталась на прежнем (довольно высоком для масс-маркета) уровне. Массовую распродажу в Tom Tailor не устраивают.

«С марта 2022 года магазины Tom Tailor приостанавливали работу в челябинских ТРК. С 1 июня начал работу фирменный отдел сети в ТРК „Родник“, в конце августа возобновили продажи одежды нашего бренда в ТРК „Горки“, скоро откроется магазин в ТРК „Алмаз“», — сообщил ИА «Первое областное» представитель Tom Tailor в Челябинске.

При этом в ТРК «Фиеста» продажи брендовой одежды Tom Tailor не прекращались, поскольку отдел работает в формате аутлета, он предполагает распродажу предыдущих коллекций.

«В нашем торговом центре магазин не закрывался, поскольку он работает в формате дисконта, здесь распродавали остатки старых коллекций по более выгодным ценам. Такой формат позволяет также реализовывать товар, который не был распродан в магазинах сети, ранее приостановивших свою работу», — уточнил руководитель управляющей компании ТРК «Фиеста» Александр Дадерко.

Как сообщает корреспондент ИА «Первое областное» из ТРК «Родник», в магазине представлена осенняя коллекция одежды Tom Tailor. Сообщается, что это новое поступление.





По периметру магазина стоят запечатанные коробки с надписью «консервация». Судя по всему, содержимое подготовили к отправке на склад.





Летние вещи предлагают купить по акции «три по цене двух». Также предлагают скидку в 50% на вторую пару джинсов.





Масштабной распродажи остатков в магазинах нет. Цены остались достаточно высокими для масс-маркета. Например, утепленный мужской жилет можно купить от 9 тыс. рублей.











Напомним, в середине августа в ТРК «Горки» после нескольких месяцев простоя возобновил работу магазин H&M (Швеция). Отдел будет работать, пока не распродадут всю одежду, сообщили тогда представители компании. Чуть позже двери для покупателей открыл отдел в ТРК «Алмаз».

По словам экспертов, повторное открытие брендовых магазинов продиктовано желанием их владельцев компенсировать расходы на аренду торговых помещений, которую они продолжают платить несмотря на «уход».

При этом продажи во вновь открывшихся фирменных отделах особого ажиотажа среди покупателей ТРК не вызвали. В Tom Tailor, несмотря на появление на торговых полках новой осенне-зимней коллекции одежды, торговые залы пустуют.