Впервые в истории России могут зафиксировать дефляцию

Выясняем, чем грозит экономике падение цен

По итогам июня впервые в истории современной России могут зафиксировать общее снижение цен. Росстат отчитался, что стоимость товаров и услуг снижалась в течение трех недель. Казалось бы, сокращение цен — это хорошо. Однако для экономики это означает риск скатиться в «дефляционную спираль». Это когда продавцы продолжают снижать цены по инерции, падает прибыль, страдают производители, начинаются сокращения на предприятиях и так далее. Поговорили с экономистами и рассказываем в карточках, почему низкие цены вредны для экономики.



Что такое дефляция?

Дефляция, как можно догадаться, — это антоним инфляции.





Причин может быть несколько. Одна из них — резкий рост производства. Льготные кредиты, меры поддержки промышленности помогают предприятиям расширяться и производить больше товаров. Однако спрос на них не растет. Приходится снижать цены, чтобы заставить людей покупать больше.

Также дефляцию провоцирует снижение покупательской активности. Люди стремятся экономить и не тратят деньги на необязательные расходы. Чтобы привлечь покупателей, в магазинах снижают цены.

Из-за неуверенности в завтрашнем дне люди могут перестать брать кредиты. Следовательно, оборот финансов на рынке опять-таки уменьшается.

Печальным примером дефляционного процесса считают Великую депрессию 1920—1930 годов в Америке. Она началась со снижения спроса на продукцию, затем последовало падение цен, это спровоцировало банкротство предприятий и рост числа безработных.

Почему снижение цен — плохо?

Казалось бы, для обычных людей низкие цены — это хорошо. Но это только в краткосрочной перспективе. Для экономики дефляция может представлять гораздо большую опасность, чем инфляция.

«С точки зрения экономической теории дефляция может быть показателем слабости спроса вследствие сокращения реальных располагаемых доходов населения, опасений ухудшения экономической ситуации в будущем, снижения доступности кредитования. Это сигнал, что спрос нужно поддержать, чтобы ограничить масштабы спада в экономике. Иначе производители, не видя перспективы спроса, могут сокращать производство и рабочие места, а это новый виток сокращения спроса. Так может развиваться „дефляционная спираль“», — поясняет руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая.





«Для простых людей изначальные выгоды в виде снижения цен быстро оказываются нивелированы снижением их доходов и проблемами с занятостью, а позднее и отсутствием отдельных товаров и услуг в продаже. Спрос на них настолько низок, что компаниям нет смысла открывать или поддерживать производство. Борьба с дефляционной спиралью особенно сложна в силу ее большей устойчивости по сравнению с инфляционной», — прокомментировал ИА «Первое областное» эксперт института «Центр развития» Высшей школы экономики Игорь Сафонов.

Дефляция — плохо, инфляция — плохо. А как надо?

Лучший сценарий для экономики — стабильная невысокая инфляция, при которой покупательная способность денег сохраняется. Она позволит планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, запускать новые бизнес-проекты.





Почему сейчас заговорили о дефляции?

В последнюю неделю июня инфляция в России, по данным Росстата, оказалась нулевой. До этого статистическое ведомство три недели подряд фиксировало снижение цен. В итоге с начала месяца стоимость товаров и услуг снизились на 0,26%, годовая инфляция замедлилась до 16,22%. Страну впервые в истории ждет дефляция.





Что говорят в правительстве?

Во властных структурах ведутся активные дискуссии о снижении цен и их влиянии на экономику.





«Я не вижу никакой дефляционной спирали. Это во многом коррекция после резкого взлета цен, который произошел у нас в конце февраля — начале марта», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Какие прогнозы, что говорят экономисты?

Опрошенные ИА «Первое областное» эксперты говорят, что риски дефляционной спирали в России переоценены. Скорее всего, цены возвращаются к норме после резкого скачка в январе-феврале.

«Дефляция, отмечавшаяся в течение нескольких недель мая и июня, больше похожа на коррекционное снижение цен после их резкого скачка в феврале-марте. Это снижение было обусловлено сочетанием нескольких факторов: резкого укрепления рубля с марта по июнь, низкой кредитной активности, сокращения реальных доходов населения, охлаждения спроса на товары длительного пользования после ажиотажа конца февраля — начала марта», — говорит Ольга Беленькая.





Кроме того, дешевеют сезонные овощи и фрукты.

«Текущее снижение цен обусловлено сезонными дефляционными тенденциями в нескольких товарных категориях, таких как плодоовощная продукция и яйца. Также снизились цены на товары и услуги, сильно подорожавшие в марте за счет повышенного спроса и ослабления рубля: макаронные и крупяные изделия, сахар, потребительская электроника. Если исключить эти компоненты, прирост базового индекса потребительских цен остается в положительной зоне. Это означает отсутствие фронтальных дефляционных тенденций. По всей видимости, после прохождения периода сбора урожая к четвертому кварталу года динамика цен вернется к обычным положительным значениям», — подчеркнул Игорь Сафонов.

Экономисты считают, что инфляция опять может ускориться на фоне слабеющего рубля. Кроме того, низкая ключевая ставка ЦБ РФ подстегнет кредитование. Люди снова начнут брать потребительские займы и будут активнее тратить деньги. Рост спроса подстегнет цены.

ИА «Первое областное» продолжит «приземлять» экономические процессы и изучать, как они влияют на нашу повседневную жизнь. Мы уже выясняли на примере стоимости кастрюли борща, как курс доллара и инфляция влияют на доступность базовых продуктов. А еще в преддверии майских праздников мы вычислили «индекс шашлыка» (набор для летнего пикника подорожал на 22%). Также недавно мы делали разбор страшных новостей о дефолте (оказалось, ничего трагического не ожидается).