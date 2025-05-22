Возле старейшей южноуральской ГЭС строят глэмпинг за 150 миллионов

Жилые модули запустят в июне этого года

Глэмпинг строят на территории историко-природного комплекса «Пороги» в Саткинском районе. Уже готово 36 модульных домов, некоторые из них углублены в склон горы, сообщает Bfm74.

Глэмпинг находится в двух километрах от Порожской ГЭС, в границы объекта культурного наследия не попадает. На оформление земельного участка ушло три года.

«Фактически в чистом поле построили деревню менее чем за год. Это локация в лесу без обустроенной дороги. Первые договоры на производство и поставку модульных домов были заключены в июне. В июле 2024-го смонтированы первые свайные поля. К концу года все дома были уже смонтированы, введены в эксплуатацию. Сейчас занимаемся дальнейшим обустройством береговой линии, благоустройством территории. По плану в июне этого года поэтапный запуск жилых модулей», — сообщила «Business FM Челябинск» учредитель компании «Пороги Тур» Татьяна Сергеева.

Также там есть купольные беседки, кафе-музей, дощатая набережная с детской площадкой, тренажерами и гриль-зоной. Предварительная стоимость размещения в глэмпинге — от 7,5 до 20 тысяч рублей. Комплекс рассчитан на 140 туристов.

Объект находится в сопровождении инвестблока «Мой бизнес».