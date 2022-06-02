Возле Паркового в Челябинске разрешили построить микрорайон с детским садом

На публичных слушаниях горожане одобрили проект планировки территории

В ближайшие недели рядом с микрорайоном Парковым начнется строительство нового жилого комплекса с детским садом и магазинами. Проект на публичных слушаниях одобрила градостроительная комиссия города, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Администрации Челябинска рекомендуют выдать разрешение на работы.



Строить жилой комплекс будет специализированный застройщик «БМ-Групп», входящий в группу компаний White Group. Один из известных проектов этой фирмы — ЖК «Территория».





Проект планировки территории в квартале, ограниченном Краснопольским проспектом, гаражно-строительным кооперативом «Вояж» и улицей Профессора Благих, представил автор документации — директор компании «Архиком» Алексей Худяков. Он отметил, что в новом микрорайоне предусмотрены дворы без парковок и озелененные территории рядом с домами. Построят три 10-этажных дома на 925 квартир и с коммерческими помещениями на первых этажах. Общая жилая площадь составит 55 тыс. кв. метров. Квартиры будут с качественной отделкой и современной планировкой. Также в проекте есть два небольших магазина, парковки и гараж-стоянка. Планируется и возведение детского сада на 180—206 мест. Вопрос с застройщиком пока что открыт.

«Детский сад будет строить „БМ-Групп“ или муниципалитет. Или найдется частный инвестор, который построит за свои деньги, а потом муниципалитет выкупит. Или же садик останется в частной собственности. Администрация города в курсе, что этот садик планируется. Территории достаточно, чтобы пройти все экспертизы и для того, чтобы впоследствии он был при необходимости выкуплен муниципалитетом», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Алексей Худяков.

Также застройщик микрорайона проведет реконструкцию находящейся неподалеку школы на улице Солнечной. Это другой квартал, но он находится в радиусе доступности нового ЖК.

«Город предложил сделать отдельно проект реконструкции школы. Мы его сделали. Там огромный земельный участок для относительно небольшой школы. Для того чтобы на Северо-Западе увеличить емкость школьных мест, планируется пристрой к этой школе. Он позволит и этот микрорайон, и 47-й, и 51-й частично обеспечить школьными местами», — пояснил ИА «Первое областное» Алексей Худяков.





Сейчас на месте будущей стройки находятся автосервисы и магазины запчастей, заправка, а также зеленые насаждения, которые застройщик уберет. Рядом расположен парк «Северо-западный». Ранее возмущение общественности вызвала предстоящая вырубка деревьев. Обеспокоенность высказала на публичных слушаниях жительница Челябинска Елизавета. Женщина спросила, не относится ли застраиваемая территория к 711-му участку лесфонда.

«Для того чтобы сформировать возможность строительства, часть деревьев уберут. При этом, ссылаясь на закон, на частной земле — это земли не государства, не лесного фонда, не лесничеств, не парков, — собственник может этими деревьями распоряжаться. Реализуется инвестиционный проект на земле, принадлежащей компании на праве собственности. По нашему предложению, деревья в дворовых и межквартальных частях будут сохранены. Требования архитектуры и всех согласующих организаций — много парковок, все они должны быть рядом с домами. Поэтому под это и под застройку будут вырубаться деревья», — комментирует корреспонденту ИА «Первое областное» Алексей Худяков.

Пояснили во время публичных слушаний и ситуацию с гаражами. Собственники ГСК боялись сноса своих объектов. Этого не произойдет, гаражи все останутся. По словам Алексея Худякова, с владельцами согласовали проект планировки. Кроме того, они могут оформить землю под своими гаражами. Также разработана санитарно-защитная зона между ГСК и домами, чтобы исключить вредное воздействие на жилой массив. Роспотребнадзор уже выдал положительное заключение.





Строительство микрорайона начнут после того, как глава города рассмотрит проект и выдаст разрешение. Это вопрос нескольких дней. Сейчас на участке уже идут минимальные подготовительные работы, не связанные со стройкой. По словам Алексея Худякова, там убирают валежник, очищают территорию, делают ограждения.