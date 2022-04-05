Возле Челябинска построят новый микрорайон со школой

Жилье и социальные объекты появятся в течение шести лет

В Челябинской области ищут компанию, которая построит новый микрорайон в поселке Западном Сосновского района. Три участка между Вишневой горкой и строящимся ЖК «Конфетти» предлагают единым лотом. Аукцион объявила госкомпания ДОМ.РФ. Информация опубликована на ее официальном сайте.



Строительство микрорайона проведут по договору о комплексном развитии территории (КРТ). На участке, как сказано в документации к аукциону, можно возвести дома не выше 7 этажей с магазинами и дворами без машин, среднюю общеобразовательную школу, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, нежилые здания социального или коммерческого назначения.

Общая площадь жилья может составлять 22,5-25 тыс. кв. метров. Прописаны даже габариты квартир — 40, 60 и 80 «квадратов». Благоустройство должно включать в себя озеленение, создание детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха. Проект компании-застройщику нужно будет разработать и согласовать за один год. Возведение жилого комплекса рассчитано на 5 лет.

Размещение участков на карте

«Реализация земельного участка под жилую застройку. Ближайшее окружение представлено малоэтажной жилой застройкой (частный сектор) и незастроенными участками. Остановка общественного транспорта „Улица Изумрудная“ находится в 800 метрах», — сказано в объявлении.

Объединенный участок имеет площадь 63,6 тыс. кв. метров. Его начальная цена составляет 5,96 млн рублей. Аукцион будут проводить на повышение — т.е. победит компания, предложившая наибольшую стоимость земли. Заявки от застройщиков принимают до 16 мая, а сам конкурс запланирован на 20 мая.



Территория под застройку сейчас выглядит так

Аукцион на застройку между Вишневой горкой и ЖК «Конфетти» — второй из трех запланированных ДОМ.РФ в Сосновском районе. Первый конкурс — на освоение участков возле Твоей Привилегии — провели в начале марта. Победителем признали АПРИ «Флай Партнерс». В компании уже рассказывали о планах на эту землю.

По условиям третьего аукциона, победителю передадут под застройку участок в аренду за часть площади помещений в построенных объектах. Эта территория находится по соседству с микрорайоном «Холм’s», который строит инвестиционная компания «Западный берег».