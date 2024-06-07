Возле Челябинска построят логистический комплекс маркетплейса Wildberries

Компания реализует в Сосновском районе крупный инвестиционный проект

Компания «Вайлдберриз» до 2027 года построит в Сосновском районе логистический комплекс. Инвестиционный проект реализуют по соглашению с правительством Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер и генеральный директор Татьяна Бакальчук подписали документ во время Петербургского международного экономического форума — 2024. В проект вложат 9 миллиардов рублей. В логистическом комплексе площадью 170 тысяч квадратных метров планируется создать 9 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства региона.





«Это важное инвестиционное соглашение, знаковый проект для Челябинской области: серьезные инвестиции, большое количество рабочих мест. Наш регион бурно развивается. Уверен, наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Кроме этого базового проекта, мы также будем сотрудничать в сфере креативных индустрий. У нас с вами уже есть определенные наработки», — подчеркнул Алексей Текслер.





Гендиректор «Вайлдберриз» отметила, что осенью 2024 года планируется запустить первую очередь логистического комплекса. В следующем году — остальные части.





Губернатор пригласил команду «Вайлдберриз» посетить Челябинскую область, чтобы познакомиться с представителями бизнеса и найти дополнительные точки взаимодействия. На встрече Алексей Текслер и Татьяна Бакальчук договорились о совместных мероприятиях по поддержке предпринимателей в сфере электронной торговли.





«Будем рады посетить область и обсудить вопросы, рассмотренные в том числе в рамках Креативной недели в Челябинске. Мы создадим в области не только этот проект, за ним последует рост малого и среднего предпринимательства. С нашим приходом МСП в регионе обычно растет на 2%, растут вторые и третьи круги предпринимательства. Кроме этого, мы поддерживаем и социальные проекты», — говорит Татьяна Бакальчук.





«Вайлдберриз» является крупнейшим онлайн-ретейлером ЕАЭС и одной из ведущих ИТ-компаний России. Ежедневно на маркетплейсе Wildberries делают 10 миллионов заказов. Компания предоставляет комплексное решение по быстрому и бесшовному сбыту своей продукции, исключая расходы на логистику, проведение платежей, разработку сайта и рекламу. В 2023 году прирост числа продавцов из Челябинской области к 2022 году составил 32,7%. При этом их продажи увеличились на 131%.