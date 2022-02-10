Внешнеторговый оборот Челябинской области в 2021 году вырос на 64%

Наибольшую долю составляет экспорт товаров

За 12 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот Челябинской области составил 10,8 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го это на 64,45% больше, сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития. Экспортировано товаров на 7,3 млрд долларов (+75,85%), импортировано — на 3,5 млрд (44,83%).

По странам дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 6,1 млрд долларов, в том числе 4,5 млрд — экспорт, 1,6 млрд — импорт, а по странам ближнего зарубежья — 4,7 млрд (экспорт — 2,8, млрд, импорт — 1,8 млрд).

Крупнейшими партнерами Челябинской области в 2021 году были Казахстан, Турция, Узбекистан, Египет и Вьетнам.

В общем объеме внешней торговли преобладает экспорт. Наибольший прирост отмечен по черным и цветным металлам (5,8 млрд долларов, 79,92% от общего объема экспорта региона), минеральной продукции (458,85 млн, 6,23%) и продукции машиностроения (394,41 млн, 5,36%).

Добавим, что с 2019 по 2021 год в Челябинской области выросло число компаний-экспортеров. Поставщиков продукции за границу стало больше на 500 единиц, всего их в регионе насчитывается около 2 тыс. Продукция поставляется в 129 стран мира.

