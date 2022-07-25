Внешнеторговый оборот Челябинской области сократился на 13%

Предприятия региона уменьшили поставки в страны дальнего зарубежья

Внешнеторговый оборот Челябинской области в первом полугодии 2022 года составил 4,3 млрд долларов США, что на 13% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Среди причин сокращения торгового сальдо — уменьшение поставок южноуральской продукции в страны дальнего зарубежья.

«Более двух третей внешней торговли составили экспортные поставки, при этом продукция предприятий региона преимущественно убывала в страны СНГ. В лидеры стран — контрагентов челябинского бизнеса входят Казахстан, Узбекистан, Египет, Китай, Беларусь», — сообщил и.о. начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.

В товарной структуре экспорта первое место с долей почти 80% занимают металлы и изделия из них. Далее идут машины, оборудование, продовольственные товары, минеральные продукты, текстиль.

Стоимостной объем импорта сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии продукция импортировалась в регион в основном из Китая, Казахстана, Южной Африки, Узбекистана, Республики Беларусь. Из них в Россию завозились преимущественно минеральные продукты (в первую очередь руды), машины и оборудование, черные и цветные металлы и изделия из них. В январе — июне значительно вырос ввоз продовольственных товаров и текстильных изделий.

В Уральском федеральном округе, наоборот, фиксируется рост внешнеторгового оборота на 4% к уровню 2021 года до 9 млрд долларов США. Импортные поставки составили четверть товарооборота: в весовом выражении импорт вырос на 11%, а в стоимостном — остался неизменным.

Объемы экспорта уральской продукции в январе — июне сократились на 7,5%. При этом доля поставок уральской продукции в страны СНГ выросла почти на четверть по сравнению с прошлогодним показателем, что свидетельствует об изменении привычной логистики предприятий и поиске ими новых рынков сбыта производимой на Урале продукции.