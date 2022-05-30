Власти отказались от продажи Дома печати в Челябинске

Здание исключили из плана приватизации

«Челябинский Дом печати» на улице Коммуны (под разными юрлицами работает с 1934 года) исключили из плана приватизации. Типографию не будут продавать в частные руки. Соответствующее распоряжение вынесло правительство РФ. Организация принадлежит государству через АО «Российские газеты».

Помимо Челябинского Дома печати из плана приватизации исключены еще восемь издательско-полиграфических компаний — «Советская Сибирь» (работает в Иркутске, Омске, Красноярске и Новосибирске), «Кавказская здравница» (Минеральные Воды), «Кострома», «Советская Кубань» (Краснодар), «Дальпресс» (Владивосток), «Тюменский дом печати» и «Звезда» (Пермь).

Дом печати в Челябинске пытались продать с 2014 года. Три аукциона не состоялись из-за отсутствия желающих купить актив. В последний раз (летом 2021 года) имущественный комплекс типографии выставляли на продажу за 205 млн рублей при рыночной стоимости в 212 млн рублей.

В актив входит не только здание на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Коммуны в Челябинске (оно было построено в 1972 году, стоило на торгах 181 млн рублей). Акционерному обществу также принадлежат имущественно-складской комплекс площадью 4,1 тыс. кв. м на Троицком тракте, база отдыха «Волна» площадью 723 кв. м возле озера Увильды, летний дом на базе отдыха «Елочка» площадью 95,1 кв. м на берегу озера Еловое.

В 2020 году, согласно данным «Российского аукционного дома», газетной, книжно-журнальной, изобразительной и листовочно-текстовой продукции выпущено на 72,7 млн рублей. 72,9% выручки приходится на полиграфическую деятельность, 11,5% — на сдачу имущества в аренду. Согласно базе «Контур. Фокус», в 2021 году выручка АО «Челябинский Дом печати» составляла 104 млн рублей. При этом предприятие работало в убыток, он составил 4,9 млн рублей.