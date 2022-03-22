Власти Миасса купят четыре новых троллейбуса за 96 млн рублей

В городе продолжается обновление транспорта

В ближайшие месяцы парк общественного транспорта Миасса пополнится четырьмя новыми троллейбусами. Аукцион на их покупку объявила администрация города. На транспортные средства готовы потратить 96,5 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.

Характеристика троллейбусов прописана в техническом задании. Пассажировместимость составит 100—150 человек, а сидячих мест будет 30. Внутри смогут находиться горожане с ограниченными возможностями здоровья, оборудуют площадки для размещения детских и инвалидных колясок. Для удобства пассажиров в салоне установят кондиционеры, информационные табло, радиоинформатор, USB-розетки, Wi-Fi-роутер для доступа в интернет и устройства для оплаты проезда банковскими картами. Еще одна важная особенность — полностью низкий уровень пола. Троллейбусы закупаются 2022 года изготовления. Эксплуатировать их планируется до 15 лет.

Поставщика транспорта определят 31 марта. На этот день запланировано проведение аукциона. Доставить новые троллейбусы в город компании нужно будет в течение 60 дней после подписания договора с администрацией.

Напомним, в 2021 году в Миасс поступили также четыре новых троллейбуса. Годом ранее в город доставили два таких транспортных средства. Кроме того, в 2020-м 10 троллейбусов на безвозмездной основе Миассу передали власти Москвы.