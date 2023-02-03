Владимир Якушев: «Уральская экономика справилась с вызовами 2022 года»

Полпред президента в УрФО встретился с сенаторами СФ и депутатами Госдумы

Экономика Уральского федерального округа сумела справиться с прошлогодними вызовами, связанными с санкциями. Об этом на встрече с сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы от уральских регионов заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По его словам, наша экономика «не провалилась и никуда не упала», передает аппарат полномочного представителя.

«Это, наверное, одна из главных вещей, которую на данный момент можно констатировать. Есть определенные сигналы, и на них нужно оперативно реагировать, принимать решения, которые позволят нам и в текущем году сохранить устойчивость ведущих отраслей производства», — сказал Владимир Якушев.

На встрече с парламентариями он отметил, что в условиях воздействия санкций законодателям нужно выстроить взаимодействие с властями регионов и муниципалитетов. Это необходимо для оперативной законодательной реакции на выявленные на местах проблемы. Также была подробно рассмотрена тематика социально-экономического развития уральских регионов в прошлом году. Главное — выполнять социальные обязательства перед людьми.

«Ни в коем случае не должно пострадать население. И важно сделать все возможное, чтобы бизнес развивался. Нужно максимально сократить все бюрократические препоны и барьеры. Это позволит обеспечивать стабильность социально-экономического развития регионов нашего федерального округа», — резюмировал уральский полпред.

Помимо подведения итогов 2022 года были обсуждены планы совместной работы на этот год. После совещания участники встречи посетили машиностроительный завод имени Калинина, где пообщались с рабочими и осмотрели производственные площадки.

Во время недавнего визита Владимира Якушева в Снежинск губернатор Алексей Текслер заявил, что Челябинская область выдержала санкционное давление, а инвестиционная активность была сохранена. Так, например, в Верхнем Уфалее строят цинковый завод, а в Карабаше появится предприятие по производству минеральных удобрений.