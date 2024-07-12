Владимир Якушев: «Индекс промышленного производства в УрФО показывает рост»

В Челябинской области промпроизводство выросло на 1,9%

В Уральском федеральном округе в январе — мае 2024 года индекс промышленного производства (ИПП) вырос на 1,4% к аналогичному периоду прошлого года. В Челябинской области темпы выше — 1,9%, приводит данные Росстат.

Положительная динамика ИПП отмечена во всех регионах Уральского федерального округа, за исключением Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Там снижение показателя связано с сокращением индекса добычи полезных ископаемых на фоне соглашения ОПЕК+. По нему Россия добровольно уменьшает объем добычи нефти.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что регионы округа показали уверенный рост по целому ряду направлений.

«Задачи, которые стоят перед промышленным сектором регионов, стимулируют развитие отраслей. Индекс промпроизводства в УрФО показывает рост. Потенциал большой: важно не терять динамику и использовать все инструменты для его реализации. Прежде всего, сосредоточить усилия на обеспечении производств квалифицированными кадрами, совершенствовании производственных процессов и повышении производительности труда», — уточнил Владимир Якушев.

По его словам, предприятия УрФО активно расширяют линейки своей продукции, наращивают ее объемы, укрепляют межотраслевое и межрегиональное сотрудничество. В комплексе такая работа способствует преодолению зависимости от иностранной продукции и скорейшему достижению технологического суверенитета.

Наибольшую динамику за январь — май 2024 года к аналогичному периоду 2023-го показала Курганская область, где индекс промпроизводства вырос на 38,2%. При этом по индексу обрабатывающих производств регион прибавил сразу 54%. Основной рост демонстрирует производство машин и оборудования (увеличение в 1,6 раза), производство готовых металлических изделий (в 2,6 раза), производство прочих транспортных средств и оборудования (рост в 1,7 раза), производство химических веществ и химических продуктов (рост в 3,8 раза).

В Ямало-Ненецком автономном округе прирост ИПП за пять месяцев составил 4,9%, что обусловлено увеличением добычи природного газа.

В Свердловской области ИПП вырос на 4,4%. Основной рост показывают металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования.

В Тюменской области показатель увеличился на 2,4%. Рост показывают производство кокса и нефтепродуктов, химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, электрического оборудования.

ИПП в Челябинской области по итогам января — мая 2024 года прибавил 1,9%. На фоне незначительного снижения добычи полезных ископаемых обрабатывающие производства показывают прирост в выпуске пищевых продуктов, готовых металлических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования.