Владимир Якушев и Алексей Текслер оценили возможности импортозамещения в Миассе

Два завода презентовали свои инвестпроекты

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывали в Миассе. Во время визита на Уральский завод спецтехники и АЗ «УРАЛ» им продемонстрировали инвестпроекты, которые призваны обеспечить суверенитет в стратегических отраслях экономики, передает пресс-служба полпреда президента России в УрФО.

На Уральском заводе спецтехники делегаты познакомились с особенностями производства и планами по развитию предприятия. Завод готов внедрять новые технологии и создавать дополнительные рабочие места.

На автомобильном заводе «УРАЛ» производятся полноприводные большегрузные автомобили. Предприятие является одним из ведущих в России и включено в список системообразующих организаций отечественной экономики. Завод разрабатывает инвестиционные проекты, которые позволят замещать иностранную продукцию. Стороны также обсудили кадровый вопрос на предприятии.