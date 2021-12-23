Владимир Путин: «Спад экономики России из‑за коронавируса составил 3%»

Президент прокомментировал влияние пандемии на развитие страны

Экономика России во время пандемии оказалась более мобилизованной, чем в других странах, считает президент Владимир Путин. По его данным, спад составил 3%. Объем строительства в 2021 году вырос рекордными темпами. Ввод жилья составил 90 млн кв. м. На вопрос о влиянии коронакризиса на экономику президент ответил в ходе ежегодной пресс-конференции.

Рост инвестиций в основной капитал, по словам Владимира Путина, составил 6%. Весь следующий год этот показатель был отрицательным. Уровень безработицы не просто вернулся к доковидному уровню, но стал ниже — 4,4%.

Развитию экономики России будут способствовать инвестиции государства в развитие инфраструктуры.

«Более 500 млрд рублей из бюджета направляется на развитие инфраструктуры. По национальным проектам — еще 460 млрд рублей. 2,5 трлн рублей выделяется из ФНБ», — заявил Владимир Путин.

Президент отметил демографическую проблему в стране. Не хватает рабочих рук. В 2021 году снизилась продолжительность жизни в России из-за пандемии с 71,5 до 70,1 года. Сбережение населения президент назвал одним из основных драйверов роста и основной задачей правительства.