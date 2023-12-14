Владимир Путин сообщил о стабильной ситуации на финансовом рынке

Использование национальной валюты повышает суверенитет страны

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, которая проходит сегодня, 14 декабря, сказал, что в целом ситуация на финансовом рынке стабильная. Отвечая на вопрос журналиста, он уточнил, что Россия не отказывается от иностранной валюты. По его словам, стране начали создавать проблемы с расчетами в международных расчетах.



«Опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных резервных валют?» — сказал Владимир Путин.

Он уточнил, что в 2021 году при обслуживании экспорта использовалось 87% иностранной валюты. В сентябре этого года совокупное использование доллара и евро сократилось до 24%. Доля юаня выросла до 33%, а рубля — до 40%.

«Зачем они это сделали? Выстрелили себе в ногу. Плохо для нас это или нет? Да нет. Чем больше мы используем национальную валюту в экономических расчетах, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и возможности», — сказал президент.

Президент продолжил, что курс плавающий и зависит от различных условий, в том числе от цен на российские экспортные товары и растущего спроса внутри страны.

«Указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой, сыграл свою роль. Это связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, так как мы получали достаточно информации от тех стран, куда идет значительный объем нашего экспорта. Теперь мы не получаем оттуда информацию», — сказал глава государства.

Он добавил, что в целом ситуация на финансовом рынке стабильная.

«Самое главное — обеспечить стабильность и предсказуемость. На мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели», — сказал президент.