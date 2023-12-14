Владимир Путин: рост ВВП по итогам года составит 3,5%

Президент России сказал, что это хороший показатель

В России к концу года важнейший показатель роста экономики страны — валовый внутренний продукт — ожидается на уровне 3,5%. Об этом сегодня, 14 декабря, на прямой линии и большой пресс-конференции сказал президент страны Владимир Путин.



На вопрос о запасе прочности российской экономики глава государства ответил, что он «достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но идти вперед».

«Запас прочности обеспечен несколькими составляющими. Первое и самое главное — высокая консолидация российского общества. Второе — устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивление для наших так называемых партнеров, если по-честному, для многих из нас. За последние десятилетия Россия накопила запас прочности и устойчивость экономики. Третье — возрастание возможности нашей силовой составляющей: армии и органов безопасности», — подчеркнул Владимир Путин.

Одним из главных показателей роста экономики является рост валового внутреннего продукта. По словам президента, к концу года показатель ожидается на уровне 3,5%.

«Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года — там было 2,1%. И сделали серьезный шаг вперед. К сожалению, у нас подросла инфляция — к концу года ожидается 7,5%, может, чуть больше — к 8%. Центробанк и правительство принимают необходимые меры. Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», — сказал Владимир Путин.

Промышленное производство в России растет на 3,6%, ожидается, что обрабатывающая промышленность будет на уровне 7,5%.

«Особенно настраивает на такой позитивный лад рост инвестиций в основной капитал на 10%. Это говорит о том, что будет гарантированно устойчивое развитие на среднесрочную перспективу», — отметил президент.

Прибыль предприятий составила 24%. Банки в этом году заработают свыше трех триллионов рублей. Это говорит об устойчивости российской банковской системы.

Реальная заработная плата в среднем по стране за вычетом инфляции вырастет на 8%. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают — будут под 5%.

«Недавно гордились, что исторический минимум был 3%. Уже 2,9%. Такого никогда не было в истории России, это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», — продолжил президент.

Владимир Путин добавил, что с 1 января следующего года МРОТ повысят сразу на 18%. Кроме того, внешний государственный долг сократился с 46 млрд долларов до 32 млрд долларов. Уменьшается и частный внешний долг — с 337 млрд долларов до 297 млрд долларов. Компании исправно возвращают кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях. Погашение происходит ритмично и с опережением графика.

В России растет продолжительность жизни. Если в 2021 году он составлял в среднем 70 лет, то в 2023 году ожидается 74 года.

«Этот показатель отражает усилия государства в сфере экономики и социальной политики», — подчеркнул президент.