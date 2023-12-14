Владимир Путин прокомментировал рост цен на автомобили АвтоВАЗа

Стоимость машин будет снижаться с ростом их производства

В России автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» справляется с выпуском машин, однако, в свою очередь, выросли цены на продукцию. Это связано с тем, что после ухода иностранных брендов появился вопрос развития своей компонентной базы. Как сказал сегодня, 14 декабря, на пресс-конференции президент Владимир Путин, стоимость машин будет снижаться с ростом их производства.



На пресс-конференции было озвучено, что рост цен на отечественные автомобили составил 40%.

«Европейские, японские и южнокорейские бренды ушли с компонентами. Возник вопрос развития собственной базы. АвтоВАЗ с количеством справляется. Но чем больше будет, тем меньше будет цена. Определенные издержки связаны с тем, что производитель добывает импортные компоненты, но по другой цене. И это ведет к удорожанию», — сказал Владимир Путин.

Сейчас главное — создавать свои платформы и их развивать, уточнил президент. Увеличение производства может привести к снижению стоимости продукции.