Владимир Путин поручил ускорить программу расселения аварийного жилья в регионах

Губернатор Алексей Текслер принял участие в совещании по экономике с президентом России

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Участие в совещании принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер как глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Темой заседания стала подготовка бюджета страны на ближайшие три года.

«Правительство Российской Федерации провело очень большую работу по подготовке главного финансового документа, главного финансового закона страны — бюджета страны на следующий год и два последующих, на трехлетку, на ближайшие три года. Мы сегодня проведем с вами заключительное совещание с участием представителя региона, а именно губернатора Челябинской области как главы комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ — с Алексеем Леонидовичем Текслером», — отметил Владимир Путин.

Владимир Путин уточнил, что прогноз социально-экономического развития России на ближайшее время уже рассмотрен. На его основе определяются основные параметры бюджета. По словам президента, важно учитывать динамику макроэкономических показателей, чтобы на этапе принятия закона о бюджете и в ходе его исполнения оперативно вносить коррективы — запускать дополнительные меры поддержки граждан.

Президент подчеркнул важность создания современной, комфортной среды для жизни. Прежде всего, речь об ускорении программы расселения аварийного жилья. Владимир Путин поручил включить в программу дома, признанные аварийными в январе 2021 года.

Также Владимир Путин заявил о системной работе по повышению доходов граждан. Пенсии будут увеличиваться, средства на это заложены в бюджет, возрастет и денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов, продолжат получать поддержку семьи с детьми.