Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций

Он коснется физических и юридических лиц

Президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Он коснется доходов по вкладам, возмещения НДС и повышенного размера пени в отношении организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, полученные в виде материальной выгоды доходы в 2021-2023 годах, а также доходы по вкладам в банках на территории РФ освобождаются от НДФЛ.

Всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации, ликвидации и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства, предоставляется право применения заявительного порядка возмещения НДС. Кроме того, в 2022-2024 годах курсовая разница, начисленная по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, будет учитываться при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности.

С 2022 года, согласно закону, повышающий коэффициент по транспортному налогу будет применяться только для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей.

Для IT-компаний на 2022-2024 годы устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0%.

Что касается налога на имущество организаций, то, по новому закону, в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 2023 году для расчета этой базы будет применяться кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 2022 года. Также предусматривается право налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций перейти в течение 2022 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

В 2022 и 2023 годах законом предусматривается отказ от применения в отношении организаций нормы о повышенном размере пени с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога в размере 1/150 ставки рефинансирования, теперь будет применяться 1/300 ставки.

Нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду или управление объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Также предлагается установить нулевую ставку на пять лет в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

Закон продлевает полномочия субъектов РФ устанавливать для физических лиц, которые впервые зарегистрированы как ИП и в течение двух лет со дня регистрации перешли на упрощенную или патентную системы налогообложения, налоговые каникулы в виде налоговой ставки в размере 0%. Она будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Кроме того, законом расширяются интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам за 2020-2023 годы.