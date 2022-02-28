Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах

Речь идет о новом порядке валютных операций, открытия банковских счетов и выкупе акционерными обществами собственных акций

Текст указа «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» опубликован на сайте президента России.

Согласно документу, российские предприятия-экспортеры обязаны осуществлять обязательную продажу на территории РФ 80 процентов своей валютной выручки. С 1 марта запрещается осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа, а также зачисление резидентами РФ иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка.

Кроме того, под запрет попадает осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Указом также устанавливаются особые правила выкупа акционерными обществами своих акций, и упрощаются процедуры открытия счетов в банках и перевода денег между банками для физических лиц.

