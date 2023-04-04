Владимир Путин обсудил с членами президиума Госсовета РФ развитие промышленности в условиях санкций

В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Сегодня, 4 апреля, президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Тулу провел заседание президиума Госсовета России. Главной темой обсуждения стало развитие промышленности в условиях внешнего давления, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участниками заседания стали члены российского правительства, главы регионов, руководители крупных предприятий и институтов развития. Владимир Путин рассказал об итогах работы реального сектора экономики в 2022 году и сформулировал новые задачи.

«Наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны. Необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии», — подчеркнул президент.

После заседания руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер рассказал, что были приняты несколько важных решений. В их числе — докапитализация фондов развития промышленности, в первую очередь, региональных, в том числе с использованием средств ФНБ. Это расширит возможности в реализации промышленных инвестопроектов в регионе. Участники мероприятия обсудили увеличение единой региональной субсидии, которую выдает Минпром для развития проектов, связанных с импортозамещением.

Еще одно направление — поддержка НИОКРов и технологическое развитие в целом. Особое внимание уделили офсетным контрактам. Они нужны для обеспечения долгосрочных заказов и, вероятно, могут быть внедрены в Челябинской области.

Алексей Текслер добавил, что отдельное направление, которому уделили в рамках Госсовета большое внимание — подготовка кадров.

«В регионе мы активно решаем задачу дефицита кадров для промышленности. У нас практически нет безработицы, участвуем в программе „Профессионалитет“. Тем не менее, есть необходимость обновления материально-технической базы ПТУ и колледжей. Президент поддержал инициативу по капитальному ремонту общежитий и техникумов. Это решение позволит нам привлекать больше молодых ребят на обучение современным высокооплачиваемым рабочим специальностям», — подытожил губернатор.