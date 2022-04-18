Владимир Путин о санкциях: стратегия экономического блицкрига не удалась

Президент России провел совещание с правительством РФ по финансово-экономической ситуации в стране

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства и руководством Центробанка РФ. Главные тезисы главы государства — в материале Первого областного информагентства.



Расчет стран Запада был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в России, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Однако такая политика провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась.

Введение санкций ударило по самому Западу: растут инфляция и безработица, ухудшается экономическая динамика в США и Европе, снижается уровень жизни населения.

Курс рубля уже вернулся к отметкам первой половины февраля. По итогам первого квартала 2022 года, положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило 58 миллиардов долларов — это исторический максимум.

Пришел в норму розничный спрос, восстанавливаются товарные запасы в торговых сетях.

Федеральные власти правильно отказались от ручного регулирования рынка и предоставили свободу частному бизнесу. Это решение позволило обеспечить поставки товаров в розничную сеть и избежать дефицита.

Инфляция стабилизируется, но за полтора месяца потребительские цены выросли на 9,4 процента, так что на 8 апреля годовая инфляция все же составляет 17,5 процента. Нужно помочь гражданам справиться с инфляционной волной.

Принято решение проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников, обеспечить создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, развитие промышленности и других отраслей.

Текущая ситуация здесь в целом устойчивая: на уровне выработка электроэнергии, невелико количество официальных безработных. Необходимо постоянно мониторить ситуацию в экономике и на рынке труда.

Первая проблема — внешняя торговля. Ограничения повлияли на возможности российского бизнеса, затруднили логистику экспорта и импорта, создали препятствия для проведения расчетов. Необходимо максимально помочь российским компаниям ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах дружественных стран.

Второе — необходимо поддержать внутренний спрос, действовать как по линии бюджетов, так и обеспечивать большую доступность кредитов для бизнеса. ЦБ уже приступил к снижению ключевой ставки, что должно удешевить и кредиты. Бюджет должен насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность.

По итогам первого квартала, зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы: 1,1 триллиона рублей на федеральном уровне и около 0,9—1 триллиона на региональном.