Владимир Путин: губернаторам дали дополнительные полномочия

Президент рассказал о новых экономических стратегиях

Президент Владимир Путин в рамках экономического совещания сообщил о положении дел в России на фоне введенных Западом санкций. Совещание транслируется по федеральным каналам.

Глава России отметил, что лидеры Запада не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний.

«Их цель нанести удар по всей нашей экономике, по всей социальной и гуманитарной сферах. По каждой семье, каждому гражданину России. Такие шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Войны экономическим, политическим, информационными средствами. Она носит тотальный неприкрытый характер. И западный политический бомонд не стесняется говорить об этом прямым текстом», — сказал Владимир Путин.

Стало известно, что за три недели дополнительный потребительский спрос превысил триллион рублей, но производители и поставщики приложили усилия, чтобы избежать дефицита.

Федеральная власть дала губернаторам дополнительные полномочия, они смогут принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий.

Отмечается, что ключевую роль в преодолении текущих проблем экономики должен сыграть частный бизнес, нужно снизить административные барьеры для него.

Президент России призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, это снизит цены. Россия — в отличие от западных стран — намерена уважать право частной собственности.

Стало известно, что в новых реалиях нужны структурные изменения экономики России, они приведут к росту безработицы и инфляции, задача властей — минимизировать их.

Владимир Путин подчеркнул, что нужно исключить ручное вмешательство в цены, к их стабилизации должно привести увеличение предложения, поручил ФАС и правительству постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке.

Центральному банку не нужно будет печатать деньги, у России есть рыночные доходы — ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков.

Также отмечалось, что все выплаты регионов по бюджетным кредитам будут отсрочены, дополнительно проиндексируем дотации на выравнивание бюджетов.

Владимир Путин не исключил увеличения объема инфраструктурных кредитов в РФ. По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, выделение дополнительных бюджетных кредитов регионам РФ поможет сэкономить 255 млрд рублей. Кабмин прорабатывает вопрос увеличения авансирования по госконтрактам с 50% до 80%, сообщил Марат Хуснуллин.